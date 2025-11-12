Saygınlar Kulübü 7 ayda bin 764 üyeye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri hizmet veren Saygınlar Kulübü, 7 ayda bin 764 üyeye ulaştı; spor, sanat, kültür ve sağlık etkinlikleri sunuyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:52
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 60 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Saygınlar Kulübü, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Kulüp, 7 ayda bin 764 üyeye ulaşarak aktif bir yaşlı hizmet modeli olduğunu gösterdi.

Topluluklar ve düzenlenen etkinlikler

Üyelere yönelik olarak kulüpte spor, sanat, kültür ve sağlık alanlarında zengin bir program sunuluyor. Katılımcılar, adı altında organize edilen çeşitli topluluklara katılabiliyor.

Akademi Topluluğu kitap tahlilleri ile hukuk ve dolandırıcılığa karşı korunma eğitimleri sağlıyor. Yeşil Sevenler Topluluğu ise fidan dikimi, orman gezileri ve piknik etkinlikleri düzenliyor.

Sağlıklı Yaşam Topluluğu'nda şeker ve tansiyon ölçümleri yapılırken, hafta içi her gün uygulanan egzersiz programlarıyla üyelerin fiziksel sağlığı destekleniyor.

Kültür Sanat Topluluğu el sanatları atölyeleri, sergiler, müze gezileri ve koro etkinlikleriyle tarih ve sanat bilincini pekiştiriyor. Bu topluluğun üyeleri ayrıca Türk ve halk müziği koro çalışmalarına katılma imkânı buluyor.

Ku şaklar arası iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan Torun Topluluğu'nda üyeler, haftanın bir günü çocuk gelişim uzmanı eşliğinde torunlarını kulübe getiriyor. 5 Çayı Topluluğu üyeleri ise ev yapımı yiyeceklerini sohbet eşliğinde paylaşıyor.

Saygınlar Kulübü, sunduğu çeşitli topluluk ve etkinliklerle yaşlıları sosyal hayata dahil etmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.

