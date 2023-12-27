Sayılı günler kaldı! Bunu yapmayan eyvah eyvah diyecek: Büyük cezası var

Yeni yıla sayılı günler kala yenileme işlemleri gündeme gelirken ehliyet ve kimlik için para cezasına tabi tutulabilirsiniz. Son gün 7 Ocak 2024 tarihine kadar bunu yapmayanlara 3.750 TL ceza kesilecek.

Sayılı günler kaldı! Bunu yapmayan eyvah eyvah diyecek: Büyük cezası var
Yayın Tarihi:

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken yeni yılla beraber kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerinin sonuna gelindi. Ehliyet ve kimlik yenileme konusunda uyarılar yapılırken o tarihe kadar yenileme yapmayanlara 3.750 TL ceza kesilecek.

ehliyet ve kimlik yenileme

SON GÜN 7 OCAK 2024

Türkiye genelinde kimlik ve ehliyetlerin zorunlu olmasıyla yenileme işlemleri yapılırken Aralık ayının sonuna doğru, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıya dikkat etmeleri gerektiği açıklandı. 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılırken bu süreyi kaçırmamak için vatandaşlara uyarılar yapıldı. Ehliyet yenileme işlemi üzerinde 15 TL karşılığında başvuru yapılabilir. sürenin geçmesiyle beraber kesilecek olan ceza ise 4.064 TL olarak belirlendi.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETLERİ

- Doğum sebebiyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

- Değiştirme sebebiyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

- Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

Öne Çıkanlar
İkizler ve Yükselen İkizler, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek? İkizler ve Yükselen İkizler, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?
Yengeç ve Yükselen Yengeçler, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek? Yengeç ve Yükselen Yengeçler, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?
Lüksüne en düşkün burçlar belli oldu! Aç kalsalar dahi abartıyı bırakmıyorlar Lüksüne en düşkün burçlar belli oldu! Aç kalsalar dahi abartıyı bırakmıyorlar
Çok Okunanlar
Ünlü yazar eski eşini öldürdü: Polise giderek teslim oldu Ünlü yazar eski eşini öldürdü: Polise giderek teslim oldu 65 yaş kartı kullananlar dikkat! Yeni yıl öncesi flaş ücretsiz ulaşım kararı! 65 yaş kartı kullananlar dikkat! Yeni yıl öncesi flaş ücretsiz ulaşım kararı! Bakan Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı Bakan Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı ABD'den sürpriz talep: Bakan Fidan ABD'li meslektaşı Blinken ile görüştü! ABD'den sürpriz talep: Bakan Fidan ABD'li meslektaşı Blinken ile görüştü! İnsan-Robot arasında dehşet: Tesla fabrikasında robot, mühendise saldırdı! İnsan-Robot arasında dehşet: Tesla fabrikasında robot, mühendise saldırdı!