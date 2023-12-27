Sayılı günler kaldı! Bunu yapmayan eyvah eyvah diyecek: Büyük cezası var

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken yeni yılla beraber kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerinin sonuna gelindi. Ehliyet ve kimlik yenileme konusunda uyarılar yapılırken o tarihe kadar yenileme yapmayanlara 3.750 TL ceza kesilecek.





SON GÜN 7 OCAK 2024

Türkiye genelinde kimlik ve ehliyetlerin zorunlu olmasıyla yenileme işlemleri yapılırken Aralık ayının sonuna doğru, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıya dikkat etmeleri gerektiği açıklandı. 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılırken bu süreyi kaçırmamak için vatandaşlara uyarılar yapıldı. Ehliyet yenileme işlemi üzerinde 15 TL karşılığında başvuru yapılabilir. sürenin geçmesiyle beraber kesilecek olan ceza ise 4.064 TL olarak belirlendi.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETLERİ

- Doğum sebebiyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

- Değiştirme sebebiyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

- Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL