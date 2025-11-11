Sayıştay: Altınordu Belediyesi Tasarruf Genelgelerine Aykırı 9,9 Milyon TL Harcama

Sayıştay: Altınordu Belediyesi tasarruf genelgelerine aykırı 9,9 milyon TL harcadı

Sayıştay Başkanlığı, Ordu Altınordu Belediyesi hakkında hazırladığı 2024 yılı denetim raporunu açıkladı. Raporda toplam 17 bulgu yer alırken, en çarpıcı tespitler tasarruf genelgelerine aykırı harcamalar, ihalelerde usulsüz birleştirmeler, ruhsatsız işyeri sayısındaki yüksek oran ve belgeye dayanmayan yardımlar oldu.

Tasarruf genelgelerine aykırı harcamalar: 9 milyon 952 bin 242 TL

Sayıştay denetçileri, Altınordu Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine aykırı olarak toplam 9 milyon 952 bin 242 TL tutarında harcama yapıldığını tespit etti. Rapora göre bu ödemeler şunlardan oluşuyor:

• Basın-yayın ve abonelik hizmetleri: 680 bin 392 TL

• Resmi bayram dışındaki tanıtım ve ilan hizmetleri: 3 milyon 5 bin 500 TL

• Sosyal yardım niteliği taşımayan eşya alımları: 1 milyon 699 bin 900 TL

• Organizasyon, konser ve hediyelik eşya alımları: 4 milyon 599 bin 450 TL

Raporda, söz konusu alımların hem 2021/14 hem de 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgelerine aykırı olduğu vurgulandı. Belediye yönetimi bazı harcamaların genelge öncesi yapıldığını ve "resmî bayram dışı ilan yapılmadığını" savunsa da, incelemede "Gazeteciler Günü, yeni yıl kutlaması" gibi resmî olmayan günlere ait tanıtım harcamaları tespit edildi.

Belediye şirketine ayrıcalıklı ihale uygulaması

Sayıştay, Altınordu Belediyesi’nin mal ve hizmet alımlarını mevzuata aykırı biçimde tek bir ihalede topladığını belirledi. Denetçiler, belediyenin %100 ortağı olan şirketten yapılan alımların ve araç kiralama, bakım-onarım hizmetlerinin işlerin türü ve nitelikleri arasında bağlantı olmadan birleştirilerek tek ihale ile gerçekleştirildiğini tespit etti. Ayrıca ihalenin kısmi teklife kapalı tutulduğu ve bunun rekabet, saydamlık ve eşit muamele ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.

Ruhsatsız işyeri sayısı: 9 bin 629

Denetimde, vergi dairesi kayıtlarına göre belediye sınırları içinde faal olan 22 bin 852 iş yerinin bulunduğu, bunlardan 5 bin 323 adedinin ruhsatlı olduğu, 7 bin 900 adedinin ruhsat gerektirmediği; ancak 9 bin 629 iş yerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet gösterdiği saptandı. Bu durumun belediyenin ruhsat harcı geliri kaybına yol açtığı bildirildi.

Gıda kolisi dağıtımında belgelendirme eksikliği: 18,8 milyon TL

Sayıştay, belediyenin 2024 yılı Ocak ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ihale ettiği 24 bin adet gıda kolisinin toplam 18 milyon 858 bin 720 TL tutarındaki alımında, dağıtımın kimlere ve hangi yöntemle yapıldığına ilişkin kanıtlayıcı belgelerin ödeme emri eki belgeler arasında yer almadığını tespit etti. Raporda ayni yardımlarla ilgili mevzuata uygun belge düzenlenmediği vurgulandı.

Sayıştay önerileri

Rapor, belediyeye şu hususları önerdi: tasarruf tedbirlerine uyulması, ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi ve ruhsat harcı gelirlerinin korunması ile sosyal yardım uygulamalarının mevzuata uygun şekilde belgelendirilmesi.

Sayıştay raporu, Altınordu Belediyesi’nin mali yönetim ve denetim uygulamalarında dikkat edilmesi gereken alanları ortaya koyuyor ve ilgili tedbirlerin alınmasını talep ediyor.

SAYIŞTAY’IN 2024 YILI DENETİM RAPORU