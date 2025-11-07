Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti

Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporu, Sinop Belediyesi'nde mali ve idari mevzuata aykırılıkların zincirleme halde tespit edildiğini ortaya koydu. Raporda ihalesiz kiralamalar, parçalara bölünerek yapılan alımlar, taşınmaz kayıt eksiklikleri ve belediye bütçesinden özel işletmelere ödenen elektrik faturaları başta olmak üzere çok sayıda usulsüzlük yer aldı.

Kayıt dışı banka hesapları ve muhasebe zaafiyeti

Denetimde, belediyede muhasebeye işlenmeyen mevduat hesapları tespit edildi. Sayıştay, belediyede 102 banka hesabı ve 105 döviz hesabı dışında izlenen ancak mali kayıtlara yansıtılmayan hesapların bulunduğunu, bu hesapların değerlemeye tabi tutulmadığını ve banka kayıtlarıyla uyumlu olmadığını bildirdi. Tahsilatların bazı veznelerde gerçeğe aykırı mahsuplaştırıldığına dikkat çekildi ve bunun mali raporları yanıltıcı hale getirdiği vurgulandı.

Enflasyon düzeltmesi yapılmadı, mali tablolar gerçeği yansıtmıyor

Rapor, 2023 yılı sonunda yapılması gereken enflasyon düzeltmesinin zamanında yapılmadığını, işlemlerin 2024 yılına taşındığını ve dönemsellik ilkesine aykırı muhasebeleştirildiğini belirtti. 2024 sonunda da gerekli düzeltmenin yapılmaması nedeniyle belediyenin bilanço ve faaliyet sonuçları tablolarının enflasyon kaynaklı değer artışlarını doğru yansıtmadığı kaydedildi.

Başka kurumlar adına yapılan tahakkuklar kayıtlara geçirilmedi

Belediyenin, kültür varlıklarını koruma katkı payı gibi başka kurumlar adına tahakkuk eden alacakları kendi muhasebe sistemine işlememesi nedeniyle, diğer idarelere ait tahsil edilmemiş alacakların bilanço dışında kaldığı belirtildi. Sayıştay bu eksikliğin şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından ciddi sorun oluşturduğunu bildirdi.

Taşınmaz kayıtları, değerlemeler ve envanter işlemleri eksik

Raporun kapsamlı tespitlerinden biri, belediyeye ait taşınmazlara ilişkin kayıt, değerleme, numaralandırma ve envanter çalışmalarının yapılmamış olması oldu. Bu eksikliklerin varlık tablosu ve amortisman kayıtlarını gerçeğe uygun olmaktan çıkardığı vurgulandı.

İhaleler parçalara bölündü, doğrudan temin suistimal edildi

Sayıştay, bazı mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi kapsamındaki parasal limitleri aşmamak amacıyla parçalara bölündüğünü tespit etti. Bu yöntemle normalde ihale yoluyla yapılması gereken işlerin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi sağlanmış ve kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığı değerlendirildi.

Personel giderleri ve çalışma usulsüzlükleri

Belediyenin 2024 yılı toplam personel giderinin 231 milyon 979 bin TL olduğu, şirket personeli hariç gider oranının yüzde 36,69 ile Belediye Kanunu'nda öngörülen yüzde 30 sınırını aştığı bildirildi. Ayrıca işçilerin yıllık izinlerini kullanmadığı, fazla çalışma sürelerinin yasal limitleri geçtiği ve hizmet alımı kapsamındaki personel hakedişlerinin eksik ödendiği tespitler arasında yer aldı.

İhalesiz ve süresiz ulaşım hatları

Denetimde, belediye sınırları içinde faaliyet gösteren 24 halk otobüsü, 35 dolmuş ve 61 taksi hattının ihalesiz ve süresiz biçimde kullandırıldığı belirlendi. Bu tahsislerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa aykırı yöntemlerle yenilendiği ve işletmecilerin kazanılmış hak gerekçesiyle süresiz çalıştığı ifade edildi. Sayıştay, bu hatların yeniden ihale edilmesi ve hukuka uygun süreli sözleşmelerle verilmesi gerektiğini vurguladı.

Taşınmaz tahsisi ve belediye bütçesinden yapılan ödemeler

Rapor, belediyeye ait dört taşınmazın dernek ve kooperatiflere tahsis edildiğini ve bunun mevzuata aykırı olduğunu kaydetti. Ayrıca Sinop İskelesi çevresindeki bazı özel işletmelere ait elektrik faturalarının belediye bütçesinden ödendiği tespit edildi. Sayıştay bu bedellerin yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi gerektiğini bildirdi.

İhalesiz kiralamalar ve tahliye kararlarının uygulanmaması

Belediyeye ait bazı taşınmazların encümen kararıyla süresiz kiraya verildiği, kiracılardan geçici ve kesin teminat alınmadığı ve bazı tahliye kararlarının uygulanmadığı belirtildi. Sayıştay, bu kiralama işlemlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yeniden yapılması gerektiğini kaydetti.

İç kontrol sistemi yok

Raporun en dikkat çekici bulgularından biri, belediyede iç kontrol sisteminin kurulmaması oldu. Sayıştay üst yönetime yönelik olarak belediyenin hata, hile ve usulsüzlükleri önleme kapasitesinin çok düşük olduğunu ve iç kontrol ile ön mali kontrol mekanizmalarının işletilmediğini belirterek acil önlem çağrısı yaptı.

Genel değerlendirme ve öneriler

Denetim sonucunda Sayıştay, Sinop Belediyesinin 2024 yılı mali tablolarının bazı alanlarda gerçeği yansıtmadığını, iç kontrol eksikliğinin ciddi risk oluşturduğunu ve birçok işlemin 5018, 5393, 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara aykırı yürütüldüğünü bildirdi. Raporda, belediyeye ait taşınmazların geri alınması, ihalesiz hat ve kiralamaların yeniden düzenlenmesi ve usulsüz ödemelerin tahsil edilmesi önerildi.

