Sayıştay: Şırnak Üniversitesi kayıtlarında 681 milyon TL tutarsızlık

Sayıştay: Şırnak Üniversitesi kayıtlarında 681 milyon 992 bin 279 TL tutarsızlık

Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporunda, Şırnak Üniversitesi taşınmaz kayıtlarında önemli uyumsuzluklar tespit edildi. Rapora göre, üniversitenin muhasebe kayıtları ile icmal cetvelleri arasında 681.992.279 liralık fark bulundu.

Denetim raporunda, Şırnak Üniversitesinin taşınmaz kayıtlarının "Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun kaydedilmediği vurgulandı. Raporda ayrıca, üniversitenin 2024 yılı sonu bilançosunda taşınmazlarının toplam değerinin 770.930.052 lira olarak yer aldığı, ancak aynı yıla ait Taşınmaz Formları ve İcmal Cetvellerinde bu rakamın 88.937.773 lira olarak göründüğü kaydedildi.

Denetim bulgularına göre, 2024 yılına ait taşınmaz cetvellerinde 215 kayıtlı taşınmaz yer alırken, cetvellerde görünen toplam değer ile bilançodaki değer arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğu belirtildi. Raporda, taşınmaz kayıt ve kontrol işlemlerinden sorumlu birimler tarafından hazırlanan formlar ile mali hizmetler birimi tarafından düzenlenen icmal cetvelleri arasında tutarlılık sağlanamadığı ve bunun üniversitenin mali tablolarının güvenilirliğini zedelediği ifade edildi.

Sayıştay uzmanları, söz konusu durumun mevzuata aykırı olduğunu ve taşınmaz yönetiminde ciddi aksaklıklar bulunduğunu belirterek, kayıtların yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Üniversite: Fark teknik nedenlerden kaynaklandı

Şırnak Üniversitesi yönetimi, Sayıştay raporunda yer alan tespitle ilgili açıklama yaptı. Üniversite, farkın herhangi bir yolsuzluk veya usulsüzlükten kaynaklanmadığını, bunun teknik nedenlerden kaynaklandığını belirtti.

Açıklamada, muhasebe bilançosundaki taşınmaz toplam değeri ile icmal cetvellerindeki değerler arasındaki farkın, farklı sistemlerde kullanılan kayıt ve değerleme esaslarının farklı olmasından doğduğu belirtildi. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Üniversitemizin muhasebe kayıtları, Maliye Bakanlığının Otomasyon Sistemi olan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (BKMYS) üzerinden yürütülmektedir. Bu sistemde yıl sonlarında taşınmazlara enflasyon farkı otomatik olarak uygulanmakta ve değerleri artmaktadır. Kurum İcmal Cetvelinde ise üniversitemiz kuruluş aşamasında binalara Belediye Başkanlığınca verilen rayiç değerler kayıtlıdır. Bu değerler güncellenmediği için muhasebe kayıtlarıyla fark oluşmuştur."

Üniversite açıklamasında, farkın 2024 yılı sonu itibariyle giderildiği ve kayıtların uyumlu hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, Sayıştay tespitinin bir suç unsuru taşıması durumunda yargılama işlemlerinin resen başlatılacağına dikkat çekilerek, bu farkın "maddi bir kayıp değil, kayıt sistemleri arasındaki teknik farklılıklardan kaynaklanan geçici bir uyumsuzluk" olduğu ifade edildi.

Üniversite yönetimi, kamuoyunda yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla açıklama yapıldığını ve Sayıştay raporunda herhangi bir usulsüzlük ya da yolsuzluk iddiasının yer almadığını vurguladı.

