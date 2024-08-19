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Şaziye Demir: 55 Kilo Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu

Samsun'un genç yeteneği Şaziye Demir, Moldova'da düzenlenen şampiyonada dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 18:52
Şaziye Demir: 55 Kilo Bilek Güreşi Dünya Şampiyonu

Şaziye Demir Dünya Şampiyonu

Samsunlu 14 yaşındaki yetenekli sporcu Şaziye Demir, arkadaşlarıyla spor salonuna gittiğinde bilek güreşine olan yeteneğini keşfetti. Katıldığı 55 kilo bilek güreşi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Demir, altın madalya kazanarak Samsun'a büyük bir gurur yaşattı.

Başarı ve Kutlama

25 Mayıs Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi olan Demir, Moldova'da elde ettiği şampiyonluk ile kenti sevince boğdu. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Demir'i ve hocalarını tebrik ederek, "Şaziye Demir'e teşekkür ederiz. Hem Havza'mızı hem Samsun'umuzu hem de ülkemizi gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum. Havza Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Kızımızı Havza'ya gurur ile bekliyoruz," dedi.

İlçe Liderlerinden Destek

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat da Demir'i kutlayarak, "Şaziye Demir sağ bilekte dünya şampiyonu oldu. Onun gözlerinde bu başarıyı görebiliyorduk. Şaziye, Havzalı ve Türk gençler için büyük bir örnek teşkil ediyor," şeklinde konuştu. Demir, kazandığı altın madalya ile Havza'ya büyük bir sevinç yaşattı.

Samsun'un Havza ilçesi Çiftlik mahallesinde yaşayan 25 Mayıs Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi...

Samsun'un Havza ilçesi Çiftlik mahallesinde yaşayan 25 Mayıs Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Şaziye Demir'in Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 Kilo Bilek Güreşi'nde altın madalya kazanması kentte büyük mutlulukla karşılandı. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Havza ilçesi Çiftlik mahallesinde yaşayan 25 Mayıs Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi...

Samsun'un Havza ilçesi Çiftlik mahallesinde yaşayan 25 Mayıs Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Şaziye Demir'in Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 55 Kilo Bilek Güreşi'nde altın madalya kazanması kentte büyük mutlulukla karşılandı. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.

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