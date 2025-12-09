DOLAR
Sazlıdere Barajı'nda Kuraklık: Eski Köy Evleri Gün Yüzüne Çıktı

Sazlıdere Barajı’ndaki su çekilince eski köy evleri ortaya çıktı. İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı son 5 yılın en düşük Aralık başı seviyesinde.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:22
Sazlıdere Barajı'nda Kuraklık: Eski Köy Evleri Gün Yüzüne Çıktı

Sazlıdere Barajı'nda kuraklığın en net görüntüsü

Megakent İstanbula su sağlayan Sazlıdere Barajı'ndaki su seviyesi gerileyince, kuraklığın etkisi gözler önüne çıktı. Havadan alınan görüntülerde; toprağın çatladığı, su çekilince daha önce su altında kalan eski köy evlerinin kalıntılarının ortaya çıktığı görüldü.

Güncel İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 17,32 seviyesine kadar düşmüş durumda. Kuraklık nedeniyle baraj gölünde adacıklar oluşurken, çevredeki kirlilik de havadan kaydedilen görüntülere yansıdı.

İstanbul barajlarında doluluk oranları düşüyor

İstanbul, kurak bir sonbahar geçirirken barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17,81 seviyesine geriledi ve bu oran, son 5 yılın en düşük Aralık ayı başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Geçmiş yıllara ilişkin doluluk oranları ise şöyle kaydedildi: 2024'te yüzde 35,2, 2023'te yüzde 51,89, 2022'de yüzde 33,58 ve 2021'de yüzde 47,44.

İSKİ verileri (9 Aralık itibarıyla)

Ömerli Barajı: Yüzde 13,2

Darlık Barajı: Yüzde 27,81

Elmalı Barajı: Yüzde 53,91

Terkos Barajı: Yüzde 20,47

Alibey Barajı: Yüzde 12,69

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 18,77

Sazlıdere Barajı: Yüzde 17,02

Istrancalar Barajı: Yüzde 31,83

Kazandere Barajı: Yazde 2,4

Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,5

Havadan görüntüler ve İSKİ verileri, İstanbul'daki su rezervlerinin mevsim normallerinin oldukça altında seyrettiğini; su yönetimi ve tasarruf tedbirlerinin öneminin arttığını ortaya koyuyor.

