SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı ve Cübbe Töreni

SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı ve Öğretim Üyeleri Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın konuşması

Törene katılan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Başhekimlik Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki konuşmasında tıp fakültesi mezunları ile akademisyenlerin giydiği cübbede Kurtuluş mücadelesinin ruhu olduğunu vurguladı.

Aydın, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyetine kadar askeri tıp eğitimi ile askeri sağlık hizmetinin farklı yürüdüğünü belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Askeri tıp eğitimi daima sivildedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 Üniversite Reformunda da askeri tıp eğitimi sivillerle beraberdir. Ancak ve ancak Kenan Evren'in darbe yasalarında askeri tıp eğitimi sivillerden ayrılıp askeri alana taşınmıştır. 2016'daki darbe girişiminden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan bu bileşkeyi sağladığında, 1933'teki Mustafa Kemal Atatürk'ün imza attığı üniversite reformuna geri dönülmüştür."

Aydın ayrıca Türkiye'de çok sayıda yabancı öğrencinin tıp eğitimi gördüğüne değinerek, üniversitenin uluslararası dayanışma mesajını da paylaştı: "SBÜ'nün Kudüs halkının, Gazze'nin yanında olduğunu ilk günden itibaren deklare..." ve devamında bu duruşun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınama şeklinde sürdüğünü belirtti. Aydın, Kudüslü öğrencilerin üniversitede eğitim alıp ülkelerine doktor olarak döndüklerini hatırlattı.

Vali ve İl Sağlık Müdürü'nün mesajları

Antalya Valisi Hulusi Şahin, tıp fakültelerinin yalnızca doktor yetiştirmediğini, aynı zamanda memleketi için çarpan, mücadele eden ve dertlenen insanlar yetiştirdiğini söyledi. Şahin, tıp fakültesi mezunlarının Milli Mücadele döneminde gösterdiği çabaları anarak, "Bugün bu milletin fedakar insanlarının evlatları profesör, doçent, öğretim üyesi, hekim olarak her yeri dolduruyor. Türkiye'nin tıp fakültelerinden mezun olan Nobel Ödülü alan hocalarımız var." dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan ise Antalya'da kendilerine bağlı 18 hastane olduğunu, bunlardan 2'sinin merkezde eğitim ve araştırma hastanesi olarak hizmet verdiğini belirtti. Özkan, kentteki 1500 yataklı şehir hastanesi hakkında şunları söyledi: "Ne var ki orada akademisyen açığımız var. Çok iyi yönetimi var. Ama daha orada alacağımız çok mesafe var. Etrafımızda akademi ateşiyle yanan, bu konuda çalışmaya inançlı arkadaşlarımız varsa lütfen birbirleriyle görüşsün. Şehir hastanemizi de en az Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz kadar güçlü akademiye sahip hastane konumuna getirmek istiyoruz. Bu bakımdan desteklerinizi bekliyorum."

Tören Detayları ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından bir üst ünvana terfi eden akademisyenlere akademik cübbeleri giydirildi ve belge takdim töreni (biniş töreni) gerçekleştirildi.

Törene, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Aras, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

