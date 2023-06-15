Schengen vizesi alamayanlar üzülmesin! Yeni dönem başladı: Artık böyle yapılacak

Yurt dışı gitme hayali kuran insanlar merakla Schengen vizesini araştırıyor. Peki Schengen vizesi ile ilgili hangi değişiklikler yapıldı? Schengen vizesi nasıl alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SCHENGEN VİZESİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

Schengen vizesi almak isteyen insanlarla ilgili yeni bir değişiklik yapıldı. Yeni yasaya göre pasaporta yapıştırılan vizelerle ilgili işlemler artık online olarak yapılabilecek ve internet üzerinden verilebilecek. Vizeler aynı zamanda telefonlara da indirilebilecek. Aynı zamanda insanlar internet üzerinden birçok farklı dilde vize talebinde bulunabilecekler. Yapılan yeni sistemle birlikte işlemler tek bir internet sitesi üzerinden yapılacak. Gereken bütün belgeler internet sitesine yüklenecek ve vize ücretleri de internet üzerinden ödenebilecek. Başvuru yapan adaylar farklı ülkelere girmek istiyorsa başvuruyu yaptıkları ülkeye bildirecekler. Kurulacak olan sistem Avrupa Birliği ülkeleri sistemleri ile uyumlu şekilde çalışacak. Schengen vizesi için konsolosluklara ilk defa vize başvurusu yapan vatandaşların biyometrik fotoğraf bildirmeleri için ve ilk kez pasaport alan insanların fiziken gitmeleri gerektiği için bir kereye mahsus gidecekler.





Schengen vizesi işlemlerinin internet üzerinden yapılmasıyla birlikte hem maliyetlerinin düşmesi hem de vize başvurularının hızlı şekilde sonuçlandırılması bekleniyor. Avrupa Birliği bu sistemle birlikte Schengen ülkelerinin güvenliğinin de artmasını planlıyor. Yeni yasa tasarısı Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanacak ve 20 gün sonra yürürlüğe girecek. 2022 senesi verilerine göre İzlanda'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları en çok vizeden ret alan vatandaş oldu. Vize başvurularında yüzde 1.9'u reddediliyor. Bu durumla birlikte Schengen vize politikalarının ve başvuru süreçlerinin ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmesi ve kendi kriterlerine göre onay vermeleri de yürürlüğe girecek. Bu sebeple başvuruların reddedilme oranları da ülkelere göre değişkenlik gösteriyor. Malta, İsveç ve Belçika vize başvurularını en çok reddeden ülkeler olarak biliniyor. Malta vize başvurularının yüzde 36.4'ünü, İsveç yüzde 29'unu, Belçika yüzde 28.4'ünü, Fransa yüzde 22.2'sini reddediyor.