Schmidt'ten Sırp Cumhuriyeti'ne Sert Tepki: Anayasal Düzenin İhlali

Schmidt'ten Sırp Entitesinin Engelleme Girişimlerine Tepki

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkedeki Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) yasaları engelleme girişimini "anayasal düzeni baltalama girişimi" olarak nitelendirdi. Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi'nden (OHR) yapılan açıklamada, RS Ulusal Meclisi'nde (NSRS) gerçekleştirilen olağanüstü oturumda entite milletvekillerinin aldığı 13 kararın ayrılıkçı olduğu vurgulandı.

Endişe Verici Gelişmeler

Schmidt, Bosna Hersek'in anayasal düzenini zayıflatmayı hedefleyen mahkeme davalarının siyasallaştırılmasına yönelik girişimlerin "endişe verici" olduğunu belirtti. Bu konuda şu ifadeleri kullandı: "RS kurumlarının bir kişinin çıkarına hizmet edecek şekilde kötüye kullanılması tehlikeli bir adımdır."

Schmidt, Bosna Hersek'teki yerel siyasi liderler ve uluslararası toplumun, Dayton Antlaşması ile kurulan kurumları korumak için hareket etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

NSRS Kararları ve Tepkiler

NSRS'nin aldığı kararlar, Bosna Hersek Mahkemesi ve Savcılığı gibi kurumların, Yüksek Temsilci tarafından "dayatılan" birimler olarak değerlendirileceğini ortaya koydu. Bu kararlar, RS temsilcilerinin Bosna Hersek'in AB üyelik sürecine yönelik çalışmaları durdurmalarını ve yasaları engellemelerini talep ediyordu.

RS Başkanı Milorad Dodik, OHR'nin kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle Saraybosna'daki duruşmalara katılmadı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ise kararların Bosna Hersek'in parçalanmasını sağlamak amacı taşıdığını vurguladı.

Uluslararası Tepkiler

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın Saraybosna büyükelçilikleri ile AB Bosna Hersek Delegasyonu ortak bir açıklama yaparak, Dayton Barış Antlaşması'nın Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'ne öncelik tanıdığına dikkat çekti. Bu durum, anayasa ve yasaların gereklerine uyulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

OHR ve Yüksek Temsilci'nin Rolü

Dayton Barış Antlaşması'nın getirdiği karmaşık siyasi yapı çerçevesinde, OHR, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilci, "Bonn yetkileri" kapsamında geniş yetkilere sahip olup, savaş sonrası toparlanma sürecine katkı sağlıyor. Ayrıca, Birleşmiş Milletler'e (BM) her yıl Bosna Hersek'le ilgili rapor sunarak, ülkede barışın sağlanmasına engel olan kişileri görevden alma yetkisine sahip.