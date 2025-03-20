Scholz'dan Ukrayna için Ateşkes Çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'da Ateşkes Çağrısında Bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulundu. Scholz, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumun zirvedeki ana konulardan biri olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Bağımsızlığı ve Geleceği

Scholz, Ukrayna'nın bağımsız, egemen ve demokratik bir devlet olarak varlığının son derece önemli olduğunu vurguladı. Barış sağlandığında Ukrayna'nın AB yolunda ilerlemesi ve güçlü bir orduya sahip olması gerekliliğine de dikkat çekti. “Bunlar sağlamamız gereken şeylerdir ve bunun için şimdi (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy) Zelenskiy'nin önerileri temelinde bir ateşkesin gerçekleşmesi olasılığı da vardır.” dedi.

İlk Adım ve Destek İhtiyacı

Putin ile Trump arasındaki görüşmenin ardından ilk adımın mümkün görünmekte olduğunu belirten Scholz, “Bunun gerçeğe dönüşmesi ve kalıcı bir ateşkesle sonuçlanması gerekiyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Almanya ve AB’nin Ukrayna’ya yönelik desteğini sürdürmesi gerektiğini de ifade etti.

Mali Destek ve Altyapı Yatırımları

Altyapı ve savunma harcamaları için milyarlarca avroluk kredi paketinin Almanya’daki Federal Meclis’te kabul edilmesinin önemli bir aşama olduğuna işaret eden Scholz, bunun Almanya’nın savunma ve Avrupa'da savunma alanındaki işbirlikleri için kritik bir finansman sağlayacağını belirtti.

Ukrayna’ya askeri yardımların yapılmasının mümkün kılındığını vurgulayan Başbakan Scholz, ülkenin altyapısına da bu kapsamda yatırım yapılacağını kaydetti. Dünkü Federal Meclis’te kabul edilen paket, yarın Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) de geçmesi gerekiyor.