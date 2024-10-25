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Scholz'dan Ukrayna'nın NATO Üyeliği Hakkında Açıklama

Almanya Başbakanı Scholz, savaş halindeki Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin mümkün olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:05
Scholz'dan Ukrayna'nın NATO Üyeliği Hakkında Açıklama

Scholz'dan Ukrayna'ya İlişkin Önemli Mesaj

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın mevcut savaş durumu nedeniyle NATO'ya üye olamayacağını vurguladı. ZDF televizyonunda katıldığı bir programda açıklamalar yapan Scholz, bu konudaki tartışmaları ele aldı.

NATO Üyeliği Sürecinin Gündemde Olmadığına Dikkat Çekti

Scholz, "Savaşta olan bir ülkenin NATO’ya katılamayacağını çok iyi anlamamız gerekiyor," diyerek bu durumun önemine işaret etti. Ayrıca, Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında daha önce Washington ve Vilnius'ta bazı kararlar alındığını belirtti.Yeni Karara Gerek Yok

Başbakan, mevcut durumun ötesinde yeni bir karar alınmasının gereksiz olduğunu ifade etti. Ukrayna’ya destek verilmesi gerektiğini ancak bu sürecin Rusya ile NATO arasında bir çatışmaya dönüşmemesi için dikkatli adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Silah Tedarikine Dikkat

Scholz, Ukrayna’ya gerilimi artıracak silahların gönderilmeyeceğini vurgulayarak, bu konuda netliğini korudu. Özellikle Alman Taurus füzelerinin teslimatı hakkında, "Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum," dedi.

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Scholz'dan Ukrayna'nın NATO Üyeliği Hakkında Açıklama

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