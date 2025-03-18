Scholz, Trump ve Putin Görüşmesini Değerlendirdi: Enerji Altyapısına Yönelik Ateşkes Önemli Bir Adım

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesini değerlendirerek, enerji altyapısına yönelik saldırılar için açıklanan ateşkesin önemli bir ilk adım olabileceğini ifade etti. Scholz, bir sonraki adımın mümkün olan en kısa sürede Ukrayna için tam bir ateşkes olması gerektiğini vurguladı.

Başkan Scholz, başkent Berlin'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi: "Ukrayna'nın Avrupa'ya güvenebileceğini yinelemek isterim. Ukrayna’yı yarı yolda bırakmayacağız. ABD'nin desteğinin önemli ve vazgeçilemez olduğu açıktır."

Almanya Başbakanı, bu nedenle ABD'nin askeri desteğini sürdürmesini isteyerek, Trump ile Putin arasındaki görüşmeleri de takip ettiklerini belirtti. Scholz, basın toplantısı öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD tarafıyla temas halinde olduklarını aktardı ve şöyle devam etti: "Tamamen hemfikiriz. Tüm çabaların hedefi, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış olmalıdır. Enerji altyapısına yönelik saldırılar için açıklanan ateşkes, bu yolda önemli bir ilk adım olabilir. Aynı durum denizde ateşkes için yürütülen müzakereler için de geçerlidir. Bir sonraki adım, mümkün olan en kısa sürede Ukrayna için tam bir ateşkes olmalıdır."

Başbakan Scholz, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar verilemeyeceğini tekrarlayarak, Avrupa’daki ülkelerin de üzerine düşen görevleri yerine getireceklerini dile getirdi.

Avrupa'nın Savunma Kabiliyetinin İyileştirilmesi

Scholz, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın güvenliğine büyük etkiler yarattığını belirterek, Avrupa'nın kendi savunma kabiliyetini geliştirmesi gerektiğini ifade etti. NATO’nun Avrupa ayağının güçlendirilmesiyle transatlantik ittifakının da kuvvetlendirileceğine dikkat çekti. 20-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde, Avrupa’nın savunma endüstrisini güçlendirici konuların ele alınacağını belirten Scholz, askeri teçhizatın birlikte geliştirilmesi ve alınmasının önemli bir mesele olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yarın Avrupa'nın savunma kabiliyetine ilişkin planını açıklayacağını hatırlatan Scholz, "Başta İngiltere ve Norveç olmak üzere, buna AB dışındaki Avrupalı ortaklarımızı da dahil etmeliyiz," dedi.

Gazze'ye Saldırıların Değerlendirilmesi

İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılara değinen Scholz, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasıyla sivil kayıplardan derin endişe duyuyoruz," şeklinde konuştu. Almanya'nın özellikle esirler konusunda endişe taşıdığını belirten Scholz, Hamas'a açık bir çağrıda bulunarak, "Esirleri artık serbest bırakın" dedi. Gazze Şeridi'nin geleceği hakkında görüşmeler yapılması gerektiğini, Arap Ligi'nin planının da iyi bir temel oluşturduğunu kaydetti.

Macron'dan Tebrik

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Alman Meclisi'nde altyapı ve savunma harcamaları için milyarlarca avroluk kredi paketinin kabul edilmesinden ötürü Scholz’u tebrik etti. Macron, "Ukrayna ordusunu desteklemeye devam edeceğiz, Ukrayna halkının yanında duruyoruz," dedi. Barışın ve Ukrayna'nın savunulmasının önemine dikkat çeken Macron, kalıcı bir ateşkesin sağlanması durumunda güvenlik garantilerinin olması gerektiğini vurguladı ve tüm bu müzakerelerin Ukrayna’nın katılımı olmadan gerçekleşemeyeceğinin altını çizdi.