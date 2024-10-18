Scholz ve Erdoğan'ın Türk-Alman İlişkileri Üzerine Görüşmesi

Şansölye Scholz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşmesi Bekleniyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Alman ilişkileri üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı uzmanlarından M. Erkut Ayvaz tarafından yazılan "Şansölye Scholz'un Türkiye Ziyaretinin Anlamı ve Türk-Alman İlişkilerinin Geleceği" adlı makalede iki ülke arasındaki ilişkilerin güncel durumu ele alındı.

Toplantının İçeriği

19 Ekim'de İstanbul'u ziyaret edecek olan Scholz'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başta Türk-Alman ilişkileri olmak üzere ekonomi politikaları, Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu durumları, göç meseleleri ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışını ele alması bekleniyor.

Ekonomi ve İşbirliği Fırsatları

İki ülke arasındaki ikili ilişkilerde özellikle ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında işbirliği potansiyeli mevcut. 2023 yılında 50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, Erdoğan’ın gündeme getirdiği Akkuyu Nükleer Santrali için Türkiye’ye gelecek türbinlerin gümrükte bekletilmesi konusunun da ele alınması muhtemel.

Savunma Alanında İşbirliği Beklentileri

Türkiye, Almanya ile savunma alanındaki işbirliği çerçevesinde somut adımlar beklemekte. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı hususunda bazı olumlu sinyaller anlaşılırken, bu süreçte dikkatli bir yaklaşım gerektiği vurgulanıyor.

Politika Farklılıkları ve Kriz Alanları

Her ne kadar iki ülke arasında diyalog geliştirilse de Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularındaki görüş ayrılıkları sürmekte. Almanya'nın kriz bölgelerindeki politikaları, uluslararası alanda tartışmalara neden olmakta ve güvenilirliğini zayıflatmaktadır.

Göç Politikaları Üzerine Tartışmalar

Almanya’da Eylül ayında gerçekleşen eyalet meclisi seçimlerinde aşırı sağcı AfD partisi önemli bir başarı elde etti. Bu durum, göç konusunun ülkenin siyasetindeki öncelikli maddelerden biri olmasına yol açtı. Scholz'un Türkiye ziyaretinde de göç politikalarının masaya yatırılması bekleniyor.