Schoof: Putin'in Kalıcı Barışa Bağlılığını Göstermesi Gerekir

Hollanda'nın geçici hükümeti Başbakanı Dick Schoof, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında er ya da geç bir görüşmenin gerekli olduğunu vurguladı.

Schoof'un Değerlendirmeleri

Schoof, Beyaz Saray'da dün gece gerçekleşen liderler toplantısının ardından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı değerlendirmede, "Putin'in kalıcı barışa, Rus saldırganlığının sona ermesine ve Rusya'nın Ukrayna halkına yönelik şiddetini bitirmeye gerçekten bağlı olduğunu göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Başbakan, ateşkes görüşmelerinin zaruri olduğunu vurgulayarak, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna politikasında açık bir ittifak sergilemesinin önemine dikkat çekti.

Yaptırımlar ve Avrupa Desteği

Schoof, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların azalmadan sürdürüleceğini belirtti ve Hollanda ile diğer Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'nın kendini savunmaya devam etmesi için sarsılmaz desteğini sürdüreceklerini ifade etti.

Ukrayna'ya verilen yardımın Hollanda'yı mali açıdan zor duruma sokmadığını söyleyen Schoof, desteğin Avrupa'nın ve dolayısıyla Hollanda'nın güvenliği için gerekli olduğunu kaydetti.

Putin-Zelenskiy Görüşmesi ve Süreç

Schoof, nihai kararın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ait olacağını belirterek, Zelenskiy'nin kendi halkına karşı sorumluluğu çerçevesinde görüşmeleri nasıl yürüteceğine kendisinin karar vereceğini söyledi. Schoof, önümüzdeki günlerde barışa daha da yaklaşılmasını umduğunu ekledi.

Bu sürecin hem yaptırımlar yoluyla baskı uygulanması hem de Ukrayna'nın siyasi, askeri ve mali olarak desteklenmesiyle ilerleyebileceğini vurguladı.

Washington Görüşmeleri

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Görüşmenin ardından Trump, toplantının çok iyi geçtiğini ve Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve için hazırlıklara başlandığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından AB Konseyi Başkanı Costa, durumu değerlendirmek üzere AB liderlerini videokonferansla topladı.