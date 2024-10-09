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Schrobenhausen DİTİB Fatih Camisi Dualarla Hizmete Açıldı

Almanya'nın Schrobenhausen kentinde yeni DİTİB Fatih Camisi, yapılan dualarla ibadete açıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:45
Schrobenhausen DİTİB Fatih Camisi Dualarla Hizmete Açıldı

Schrobenhausen'da Yeni Bir İbadet Merkezi

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Schrobenhausen kentinde inşa edilen DİTİB Fatih Camisi, resmi olarak ibadete açıldı.

Üç Yılda Gerçekleştirilen Proje

Caminin temeli 2021 yılında atıldı ve inşaat süreci 3 yıl sürdü. Toplamda 5 bin metrekarelik bir alana sahip olan cami, yaklaşık 1.750 metrekarelik kullanım alanına sahip bir kültür merkezi kompleksi ile modern ve geleneksel mimarinin bir birleşimini sunuyor.

Açılış Töreni ve Konuşmalar

Açılış töreninde DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, camilerin sadece ibadet yerleri olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve diyalog merkezleri olduğunu vurguladı. Kuzey, "Camilerimiz kökeni ve inancı ne olursa olsun tüm insanlara açıktır," dedi.

Ayrıca, Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan da camilerin birlikte yaşama kültürünün önemli örnekleri olduğuna dikkat çekti. "Cami inşaatı sürecinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk," diye belirtti.

Schrobenhausen Belediye Başkanı Harald Reisner, DİTİB ile olan dostluklarına dikkat çekerek, sel felaketinde DİTİB cemaatinin sağladığı destek için teşekkür etti. Kaymakam Peter von der Grün de caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dua ve Kutlamalar

Törenin ardından, Schrobenhausen DİTİB Fatih Camisi'nin açılış kurdelesi dualarla kesildi. Bu güzel etkinlik, bölgedeki toplumsal dayanışmanın ve bir arada yaşamanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Schrobenhausen kentinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam...

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Schrobenhausen kentinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi, ibadete açıldı. Temeli 2021 yılında atılıp, inşaatı 3 yıl süren, toplam 5 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen ve yaklaşık bin 750 metrekare kullanım alanına sahip olan cami ve kültür merkezi kompleksi, modernlik ve geleneğin bir bileşimi şeklinde dizayn edildi.

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Schrobenhausen kentinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam...

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Schrobenhausen kentinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi, ibadete açıldı. Temeli 2021 yılında atılıp, inşaatı 3 yıl süren, toplam 5 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen ve yaklaşık bin 750 metrekare kullanım alanına sahip olan cami ve kültür merkezi kompleksi, modernlik ve geleneğin bir bileşimi şeklinde dizayn edildi.

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Schrobenhausen kentinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam...

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Schrobenhausen kentinde inşa edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi, ibadete açıldı. Temeli 2021 yılında atılıp, inşaatı 3 yıl süren, toplam 5 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilen ve yaklaşık bin 750 metrekare kullanım alanına sahip olan cami ve kültür merkezi kompleksi, modernlik ve geleneğin bir bileşimi şeklinde dizayn edildi.

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