Scuderi AP'de: İsrail, Küresel Sumud Filosu'nu Uluslararası Sularda Alıkoydu

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Benedetta Scuderi, Küresel Sumud Filosu'na katıldıktan sonra İsrail tarafından alıkonulduklarını ve temel ihtiyaçlara erişimlerinin engellendiğini Strazburg'daki AP Genel Kurulu'nda anlattı.

Scuderi, geri döndükten sonra yaptığı konuşmada, "Ben ve bu Parlamentonun dört üyesi de dahil olmak üzere 400 kişi İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırıldı" dedi ve bunun uluslararası hukuk ile deniz hukuku açısından ağır bir ihlal olduğunu vurguladı.

Scuderi konuşmasında yaşadıklarını şöyle aktardı: "Zorla Aşdod'a götürüldük, yasa dışı bir şekilde gözaltına alındık, kontrol edildik ve temel haklarımızdan mahrum bırakıldık. Su, yiyecek, uyku ve ilaçtan mahrum bırakıldık ve bazı durumlarda fiziksel saldırıya uğradık."

Milletvekili, filonun amacının kıtlık çeken bir nüfusa insani yardım götürmek olduğunu belirterek, eylemlerinin uluslararası hukuka ve insan onuruna saygı temelinde olduğunu söyledi. Scuderi, yaşadıklarının Gazze'deki sivillerin günlük deneyimlerinin yalnızca bir parçası olduğunu da ifade etti.

AB'nin tepki çağrısı ve eksik gündem

Scuderi, konuşmasında ayrıca, AP'nin yaptırım uygulama tartışmaları sürerken meslektaşları Rima Hassan ve Emma Fourreau'nun halen geri dönmediğini ve Melissa Camara'nın bulunduğu başka bir filonun Gazze'ye yaklaştığını hatırlattı. Scuderi, AB'nin "demokrasi ve insan haklarının garantiçisi" iddiasını koruyabilmesi için filonun misyonunu desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Scuderi ve Yeşiller grubunun, AP Genel Kurulu gündemine "İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, katılımcıları alıkoyması ve hukuksuz muamelelere maruz bırakması" başlıklı öneriyi ekleme talebi oylamaya sunuldu ancak kabul edilmedi.