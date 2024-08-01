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Sde Teiman Gözaltı Merkezi: Cinsel İşkence ve Hukuksuzluk İddiaları

İsrail'in Sde Teiman gözaltı merkezi, cinsel istismar suçlamalarıyla gündemde. Eski askerler ve aktivistler, hukuksuz uygulamaları eleştiriyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:32
Sde Teiman Gözaltı Merkezi: Cinsel İşkence ve Hukuksuzluk İddiaları

Filistinli Esirlere Cinsel İşkence İddiaları

İsrail ordusunda görev yapmış olan uzman Shaiel Ben-Ephraim, Negev Çölü'nde bulunan Sde Teiman gözaltı merkezinin kapatılması gerektiğini belirterek, "Burasi cehennem. Tesiste hiçbir kanun geçerli değil." dedi.

Sde Teiman'da Yaşananlar

Uzman, 7 Ekim 2023'ten itibaren alıkonulan Filistinlilerin Sde Teiman'da kötü muamelelere maruz kaldığını vurguladı. Söz konusu merkez, cinsel işkenceye dair iddialarla yeniden gündeme geldi.

Ben-Ephraim, "Alıkonulanlar günde birkaç saat gözleri bağlı tutularak ve çömelerek bekletiliyor. Bu durumdaysa, bakmaya veya hareket etmeye çalıştıklarında bazen dövülüyorlar," diye belirtti.

İşkencelerin Kötü Koşulları

Sde Teiman'da hijyen şartlarının son derece kötü olduğunu ifade eden Ben-Ephraim, tıbbi malzemeye erişimin de büyük bir sorun olduğunu belirtti. "En az iki olayda, alıkonulanlar dövülerek öldürüldü," dedi.

Yetkililere ve Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Ben-Ephraim, devletin askeri polisinin 9 askeri gözaltına almak üzere Sde Teiman'a geldiğinde direnişle karşılaştığını kaydetti. "Halk, suçlu askerlerin arkasında duruyor; bu nedenle yargılanmalarında bir destek yok," diye belirtti.

Bir diğer görüş ise barış aktivisti Maoz Inon'dan geldi. Inon, hükümetin nihai hedefinin Filistinlileri bastırmak olduğunu ifade etti ve tüm eylemlerin daha büyük bir gözetim altında gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Medya Yansımaları

New York Times'ta yer alan habere göre, Sde Teiman'da alıkonulan Gazzelilerin günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde oturtulduğu ve birçok kişinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığı bildirildi.

Gözaltı merkezi, alıkonulanların yaşadığı işkenceleri gün yüzüne çıkaran açıklamalarla tartışmalara yol açtı. Bir grup aşırı sağcı, askeri üsse düzenledikleri baskınlarla olayları daha da gündemleştirdi.

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