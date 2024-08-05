Sde Teiman Gözaltı Merkezinde İşkence Sonucu Bir Esir Hayatını Kaybetti

Sde Teiman'da İşkence ile İlgili Tartışmalar

Güney İsrail'de yer alan ve "İsrail'in Guantanamosu" olarak adlandırılan Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan Gazzeli bir esirin, işkence nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ortak bir açıklama yaparak, 24 Aralık 2023 tarihinde alıkonan Ömer Cüneyd'in gözaltı merkezinde işkence sonucu öldüğünü belirtti.

Ömer Cüneyd’in Ölümü ve Ailesine İletilen Bilgiler

Açıklamada yer alan bilgilere göre, İsrailli insan hakları örgütü Hamoked, Cüneyd'in ailesine, oğullarının 17 Temmuz'da vefat ettiğini iletti. Cüneyd, İsrail hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde işkence yüzünden hayatını kaybeden pek çok Gazzeli esirden yalnızca birisidir. Aynı zamanda, Cüneyd'in kardeşi alıkonulduktan 4 ay sonra serbest bırakıldı.

İşkence ve Ölümlerle İlgili İstatistikler

Son açıklamalara göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli esir sayısı 21'e ulaştı; bu rakam yalnızca kimlikleri açıklananları içeriyor. Ayrıca, hapishanede ölen ancak kimliği açıklanmayan birçok Filistinli esirin olduğu ifade edildi.

Sde Teiman Gözaltı Merkezi ve İşkence İddiaları

Sde Teiman, Gazzeli tutsakların alıkonulduğu bir merkez olarak sıkça işkence ve insanlık dışı muamele iddiaları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz ay New York Times gazetesinde çıkan bir haberde, burada tutulan Gazzelilerin gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde günde 18 saate kadar yerde oturtuldukları belirtilmişti. Ayrıca, Filistinli tutukluların gözaltında insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldıkları da kaydedildi.

Bazı Gazzeli tutuklular, Sde Teiman gözaltı merkezinde yaşadıkları işkenceleri gün yüzüne çıkardı. Geçtiğimiz günlerde, Sde Teiman'da 9 askerin bir Filistinli esire cinsel işkence yaptığı iddialarıyla gözaltına alınması, bu merkezi yeniden gündeme getirdi.