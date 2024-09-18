Sean Combs, Cinsel Saldırı İddialarını Reddetti

Sean Combs Suçlamaları Reddetti

Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Combs, cinsel saldırı suçlamalarıyla gündeme geldi. Diddy olarak bilinen sanatçı, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

Mahkemede Suçlamaları Ret

Dün New York’ta gözaltına alınan Combs, bugün Manhattan'da görülen federal mahkemede tüm suçlamaları reddetti. New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, duruşma sonrası yaptığı basın toplantısında, "Bu ofis, güç, zenginlik veya ünlülük ayırt etmeden, herkesin seks ticaretine karşı hesap verebilir olması gerektiğini savunuyor,” dedi.

İddialar ve Savunma

İddianamede, Combs ve ortaklarının; "kadınları romantik ilişkiler vaadiyle kandırarak, zorla cinsel ilişkiye ve uyuşturucu kullanımına zorlama" gibi eylemler içinde olduğu öne sürüldü. Combs'un avukatı Marc Agnifilo, müvekkilinin hatalı olduğunu kabul etmekle birlikte, suçsuz olduğunu savundu.

Instagram Açıklaması

Combs, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Yeter artık... Hızlı para kazanmak isteyen kişilerin bana yönelik mide bulandırıcı iddialarda bulunduklarını belirtmek istiyorum. Kesinlikle hiçbirini yapmadım; adım, ailem ve gerçek için savaşacağım," ifadelerini kullandı.

Geçmiş Davalar

Combs'un eski kız arkadaşı Cassie Ventura, Kasım 2023'te cinsel saldırı iddiasıyla ona dava açmıştı. CNN, bu davaya ilişkin olarak Combs’un Ventura’ya fiziksel şiddet uyguladığına dair bir video yayımlamış ve Combs, olayla ilgili özür dilemişti. Ventura'nın davasının ardından diğer cinsel saldırı suçlamalarının arttığı gözlemlendi.

Yetkililerin Soruşturması

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise 25 Mart'ta Combs’un Los Angeles ve Miami’deki evleri için arama emri çıkararak baskın düzenlemişti.