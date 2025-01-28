Sean Duffy, Trump'ın Ulaştırma Bakanı Olarak Senatodan Onay Aldı

Sean Duffy ABD'nin 20. Ulaştırma Bakanı Olmaya Hazır

Eski Wisconsin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Sean Duffy, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulaştırma Bakanlığına aday gösterilmesinin ardından, Senato'da yapılan oylamada başarıyla onaylandı. Duffy, 22 oya karşı 77 "evet" oyuyla Ulaştırma Bakanı olmayı başardı.

Duffy'nin Kariyeri

Duffy, kariyerine Wisconsin Bölge Savcısı olarak başladı ve daha sonra Wisconsin'in 7. Kongre Bölgesi için ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Bu güçlü siyasi geçmişi, Ulaştırma Bakanlığı gibi kritik bir göreve atanmasında önemli bir rol oynadı.

Aile Yaşamı

Yeni Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, evli ve dokuz çocuk babasıdır. Ailesinin büyüklüğü ve yerel siyasetteki deneyimi, onun halkla ilişkilerdeki başarısına katkıda bulunacağa benziyor.