Seattle'da Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Töreni Düzenlendi

İsrail ordusu tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da hayatını kaybeden Amerikalı Türk Ayşenur Ezgi Eygi için ABD'nin Seattle şehrinde geniş katılımlı bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

Olayın Ayrıntıları

26 yaşındaki Eygi, 6 Eylül tarihinde Nablus'un Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride, İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olay, birçok insanın dikkatini çekmiş ve Eygi'nin ölümü sonrası toplumsal duyarlılığı artırmıştır.

Gösteri ve Protestolar

Etkinlikte, Eygi'nin fotoğraflarını taşıyan yüzlerce kişi, kumsala gül, karanfil ve ayçiçekleri bıraktı. Filistin davasını desteklemek amacıyla gelen katılımcılar, geleneksel kefiye takarak, Eygi'nin anısına nöbet tuttu ve çeşitli konuşmalar gerçekleştirdi.

Aile ve Çağrılar

Eygi'nin ailesi, çocuklarının katledilmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması için ABD yönetimine çağrıda bulundu. Bu olay, birçok insanın Filistin'deki duruma olan duyarlılığını yeniden artırdı.