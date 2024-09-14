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Sebastapolis Antik Kenti'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Sebastapolis Antik Kenti için kazı çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:57
Sebastapolis Antik Kenti'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Sebastapolis Antik Kenti'nde Yeniden Doğuş

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan ve tarihi M.Ö. 1. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen Sebastapolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Kent, Roma İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Vali Köklü'den Kazı Çalışmaları Hakkında Açıklama

Tokat Valisi Abdullah Köklü, yaptığı açıklamada antik kenti ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Antik kenti gün yüzüne çıkarmak için yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Gelecek dönemde turizme açılması için gerekli adımlar atılacak" dedi.

Kamulaştırma Çalışmaları ve Tarihin İzleri

Antik kent alanındaki evlerin kamulaştırma süreçlerinin sürdüğünü ifade eden Köklü, "Kazı süresince kamulaştırma gerekiyorsa bakanlık buna göre hareket ediyor" dedi. Sebastapolis'in tarihi mirası ve altında yatan evlerin restorasyonu için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Tarihi Eserler ve Turizm Potansiyeli

Tokat'ın tarihi eser zenginliğine dikkat çeken Vali Köklü, "Tokat, Osmanlı, Selçuklu gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir açık hava müzesi gibi. Bu değerleri tanıtmak için çalışmalarımıza hız vereceğiz" şeklinde konuştu.

Sulusaray ilçesindeki bu tarihi alanın ortaya çıkarılması, bölgenin turizm açısından kazanç sağlamasını amaçlıyor. Ziyaretçilerin ilgisini çekecek olan bu antikkent, tarih meraklıları için önemli bir cazibe merkezi olacak.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

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