Şebeke suyundan zehirlenen 150 vatandaş hastaneye kaldırıldı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, şebeke suyunun içilmesi sonucu 150'den fazla kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bu vakaların birçoğunun çocukları etkilediği bildirildi. Taşova Belediyesi, konuyla ilgili vatandaşları uyardı ve şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini duyurdu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçede içme suyu boru hattında yapılan çalışmaların ardından yaşanan zehirlenme vakalarıyla ilgili incelemenin devam ettiğini açıkladı. Su tahlillerinin sonuçlarının birkaç gün süreceğini belirten Öztürk, tedbir amaçlı su kesintisi uygulandığını ve depo temizliği yapıldığını ifade etti.





Başkan Öztürk, "Vakaların nereden kaynaklandığı kesin değil, ancak akşam saatlerinden itibaren şebekeye yeniden suyu bağlayacağız. Bu süre içinde vatandaşlarımızdan, hatlardan su içmemelerini ve hazır su kullanmalarını rica ediyoruz" dedi.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nün tavsiyesi üzerine içme suyu hattında kesintiye gidildiğini ve su tahlillerinin sonuçlarının beklendiğini belirten Başkan Öztürk, konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

Şu an için vatandaşların sağlığını korumak için alınan önlemler sürerken, yetkililerin sonuçları bekleyerek olayın kaynağını tespit etmeye çalıştığı bildirildi.