Şebinkarahisar’da Kayıp Genç Ersin Aktaş İçin Geniş Çaplı Arama Başlatıldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 18 yaşındaki Ersin Aktaş iki gündür kayıp; jandarma ve AFAD bölgede geniş çaplı arama yürütüyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 14:49
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Çakır köyü nüfusuna kayıtlı 18 yaşındaki Ersin Aktaş'tan iki gündür haber alınamıyor. Olayın ardından bölge ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Olayın Seyri

Edinilen bilgilere göre, Perşembe akşamı ilçe merkezinde çalıştığı işyerinden çıkan Aktaş, akşam saatlerinde köydeki evine dönmek üzere yola çıktı. Genç, evinin yakınına kadar bir araçla geldi; ancak o andan itibaren kendisinden haber alınamadı.

Ailesi sabah odasını boş bulunca durumu şüpheli buldu. Sabah kontrolünde, Aktaş'ın yatağının hiç bozulmadığı fark edildi. Aile bireyleri çevrede arama yaptı ancak sonuç elde edilemedi.

Arama Çalışmaları

Ailesi gençten ertesi güne kadar haber alamayınca durumu Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma ekipleri Cuma günü köy ve çevresinde arama başlattı.

İz bulunamaması üzerine, sabahın erken saatlerinden itibaren jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını genişletti. Köy ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

