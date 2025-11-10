Seçer: 2026'da Tramvay İhalesini Yapıp Mersin'e Kazandıracağız

Meclis Toplantısında Gündem ve Çalışmalar

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirilen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 yılı Kasım ayı olağan toplantısının 1. birleşiminde, Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda toplam 87 madde görüşüldü. Komisyonlara havale edilen 21 ve birimlerden gelen 66 madde meclis gündeminde yer aldı.

Atatürk'ü Anma

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 87. yıl dönümünde andıklarını belirten Seçer, "Atatürk yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin önderi değil, aynı zamanda çağdaş, demokratik ve bağımsız Türkiye’nin mimarıdır. Onun bizlere bıraktığı en büyük miras, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleyen laik ve özgür cumhuriyettir. Bugün bizlere düşen görev, Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği cumhuriyeti korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aynı inançla aktarmaktır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tarsus Festivali ile Turizme Katkı

Seçer, 7-9 Kasım tarihlerinde düzenlenen 4. Uluslararası Tarsus Festivali'ne değinerek, "Festival süresince Tarsus’un tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtarak hem kentimizin turizm potansiyelini öne çıkardık hem de vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel yaşamına değer kattık. En önemlisi yerel üreticiler, sanatçılar ve esnafımız desteklendi" dedi.

Ulaşımda Sürdürülebilir Dönem

Mersin ulaşımına kazandırılan 18 elektrikli otobüs'ün tamamının hibe olarak alındığını ve parasal değerinin 345 milyon TL olduğunu belirten Seçer, "Elektrikli otobüsler, Büyükşehir Belediyesinin sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım vizyonunun önemli bir parçasıdır. Şu anda 456 otobüsümüz bulunuyor. Son 5 yılda çevre dostu yakıt kullanan 290 yeni otobüsü filomuza kattık. Mersin’de ulaşımda adeta bir devrim gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Raylı Sistem ve Tramvay Hedefi

Raylı sistem projesine ilişkin açıklama yapan Seçer, dış finansman temini konusunda yapılan bazı düzenlemeler nedeniyle süreçlerin uzadığını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Seçer, "2026 yılı içerisinde tramvay ihalesini yapıp Mersin’e kazandırmayı hedefliyoruz. Daha düşük maliyetli ve uygulanabilir bir yatırım olarak tramvay projesine öncelik vereceğiz" dedi.

Altyapı Yatırımları ve Krediler

Seçer, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 84 milyon Euro tutarındaki altyapı yatırımları kredisini onayladığını açıkladı ve "Aralık ayında ihalelere çıkıyoruz. Yeşilovacık’tan Yenice’ye kadar altyapı ve arıtma sistemlerini kapsayan bu projelerin ihale bedelleri yaklaşık 4,5 milyar TL olacak" ifadelerine yer verdi.

