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Seçil Erzan'dan Mahkemeye Suçlayıcı Mektup: 'Tefecilik Yürütülüyor!'

Dolandırıcılık davasında tutuklu sanık Seçil Erzan, mahkeme başkanına suçlayıcı bir mektup gönderdi, önemli iddialarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:26
Seçil Erzan'dan Mahkemeye Suçlayıcı Mektup: 'Tefecilik Yürütülüyor!'

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen dolandırıcılık davasında tutuklu yargılanan Seçil Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı'na 27 sayfalık bir mektup gönderdi. Mektubunda, diğer sanıklar ve mağdurlar hakkında çarpıcı iddialarda bulunan Erzan, sürecin sanıkların tefecilik iradesiyle yürütüldüğünü savundu.

Erzan, müşteki Ömer Kahraman'ın, para yatırma işlemlerinde bankanın bölge müdürü Ahmet Çelik ile irtibat kurduğunu öne sürdü. Mektubunda, Kahraman'ın kendisini tehdit ederek masasına mermi koyduğunu da ifade eden Erzan, 'Günü geçen faiz için Çelik ile temas kuramadı' diyerek durumu destekleyen açıklamalarda bulundu.

Öne çıkan diğer bir iddiada, futbolcu Arda Turan'ın, Erzan'a yönlendirdiği büyük miktardaki paraların gerçekliğini sorguladığını belirten Erzan, 'Turan, yıllar sonra benimle çalışmaya karar verdi ancak bunun sebebi benimle çalışmak değil, mali ihtiyaçlarıydı' şeklinde konuştu.

Mektubunun devamında, sanıkların kendisinden zorla imzalar aldığını ve şiddet ile para tahsil ettiklerini belirten Erzan, 'Bana para verip mağdur olduğunu söyleyen herkes tefecilik iradesi ile hareket etmiştir' dedi.

Davanın iddianamesinde, Erzan'ın bir bankada müdür olarak çalıştığı ve yüksek getiri vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar için de benzer suçlardan hapis cezası talep ediliyor.

Erzan, mektubunu, bu süreçte yaşadığı travmaları ve insanlara kötülük yapma amacında olmadığını belirterek sonlandırdı. 'En kötü günleri ben yaşadım. Bedelini ödedim ve ödemeye devam ediyorum' ifadeleri ile son sözlerini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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