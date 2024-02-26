Seçil Erzan davasına yeni rapor dosyaya eklendi

Sanıklar Seçil Erzan, Ali ve Atilla Yörük’ün mesajları, "gizli fon" dolandırıcılığı davasının dosyasına bilirkişi raporu olarak eklendi. Rapor, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sunuldu.

Sanık Erzan’ın internet aramaları, "gizli fon" dolandırıcılığı davasının bilirkişi raporunda yer aldı. Rapora göre, Erzan 15 Mart ve 7 Nisan 2023 tarihleri arasında, "İntihar yöntemleri", "Türkiye’nin suçluları iade etmediği ülkeler", "İsviçre’nin suçlu iadesi durumu”, “Hangi ilaçlar ölümcül dozda", “Fare zehrinin insanlara etkisi", "Bilek keserek intihar" ve "Kendini asmak” gibi aramalar gerçekleştirdi.

Bilirkişi raporuna göre, Ali Yörük ve Atilla Yörük 9 Nisan 2023’te telefonlarını yeniden kullanmaya başladılar. Sanıkların telefonlarını ortak bir kararla değiştirdikleri ya da sıfırladıkları düşünüldü. Rapor, sanıkların telefonlarında 9 Nisan 2023’ten önceki döneme ait çok az veri bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Atilla Yörük’ün "Telefonu değiştirdim." mesajını 3 kişiye attığı kaydedildi.

Rapora göre, Ali ve Atilla Yörük, olayla ilgili soruşturma başladığında çıkan haberlerin sayfalarını birbirlerine göndermişler. Sanık Ali Yörük, rehberinde olmayan bir numaradan kendisiyle konuşan kişiye, "O zaman size dedim. Sürdürdüyseniz izleniyorsunuz, batarsınız." diye mesaj atan numaranın sahibi olduğunu da raporda belirtmiş.

İddianameye göre, sanık Seçil Erzan, Levent’te bir bankanın müdürü olarak görev yaparken, müşteki Bülent Çeviker’i kişisel güven ilişkisi kurarak 2 milyon dolarını aldı ve kendisine yüksek kar payı verip geri ödeyeceğini söyledi. İddianameye göre, Erzan, Çeviker’e paranın karşılığı olarak yazılı bir belge verdi fakat sonra ortadan kayboldu. Çeviker, durumu bankaya anlattı, banka da soruşturma başlattı ve Erzan hakkında şikayette bulundu.



Erzan’ın, kişilerden aldığı paralar için banka kaşesi ve imzası taklit ederek sahte evraklar hazırladığı ve bu evrakları kişilere verdiği iddianamede belirtiliyor. Erzan’ın bu şekilde dolandırma niyetiyle hareket ettiği vurgulanıyor.

Erzan’ın, "sahte özel belge düzenleme" ve "ticari işler yapan veya şirket adına iş gören kişilerin veya kooperatif yöneticilerinin kooperatif işleriyle ilgili olarak nitelikli dolandırıcılık yapma" suçlarıyla suçlandığı iddianamede, Erzan için 69 yıldan 226 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Ancak yeni hazırlanan iddianameyle birlikte Erzan’ın ceza istemi daha da arttı.

SEÇİL ERZAN İÇİN 252 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Erzan için 77 yıldan 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Aynı suçlara karıştığı iddia edilen Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün de 3 yıldan 85 yıla kadar hapisle yargılanması talep ediliyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 7 sanıktan 2’si tutuklu bulunuyor.