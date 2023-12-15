Seçil Erzan davasında tutukluluk halinin devamına karar verildi

Türk futbol dünyasında gündem yaratan Seçil Erzan davasında tutukluluk halinin devamlılığına karar verildi. Ünlü futbol yıldızlarının adının karıştığı milyon dolarlık dolandırıcılık yapıldığı Fon davasında Seçil Erzan hakkında karar çıktı.

Seçil Erzan'ın dava dosyasında yapılan incelemeler sonucunda tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki dava günü olan 12 Ocak 2024'de Erzan yeniden hakim karşısına çıkacak.

Neler Yaşanmıştı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, banka müdürü Seçil Erzan'ın, müşterilerini yüksek faizli bir yatırım fonuna kandırarak 2 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla dava açtı.

İddianamede, Erzan'ın, müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayanarak aldığı parayı kendisine geri vereceğini söylediği, ancak daha sonra ulaşılamaz hale geldiği belirtildi.

Çeviker'in durumu bankaya bildirmesi üzerine, Erzan'ın, Fatih Terim, Hakan Ateş gibi ünlü isimlerin de dahil olduğu sözde bir fona para yatırmaları için diğer müşterileri de ikna ettiği, ancak böyle bir fonun var olmadığının ortaya çıktığı kaydedildi.

İddianamede, Erzan'ın, müşterilerine sahte belge vererek, bankanın kaşe ve imzasını kullanarak dolandırıcılık yaptığı ifade edildi.