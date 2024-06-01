Seçil Erzan davasında yeni gelişme! Tüm mağdurlar 20 Eylül'deki duruşmada hazır bulunacak

Seçil Erzan Davasında Flaş Gelişme!

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davası görülmeye devam ediyor. Mahkeme, Fatih Terim'in de arasında bulunduğu dosyaya yeni eklenen tüm müştekilerin bir sonraki celse duruşmada hazır edilmesine karar verdi.



Davanın Ayrıntıları:

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile dört tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları da katıldı.

Tanık olarak dinlenen iş adamı Hakan Kıran, Seçil Erzan ile 2020'de tanıştığını belirterek, "Seçil Erzan, bana Fatih Terim’in de içinde olduğu yüksek getirili bir fon olduğunu söyledi. Ancak bankanın Avrupa bölge müdürü Mehmet Aydoğdu’ya danıştığımda, bu konuda bilgisi olmadığını belirtti," dedi.

Belözoğlu'ndan Anlamaya Çalışıyoruz Açıklaması:

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda yönetici olan Cenk İzgi, Seçil Erzan’ın ofisine yaptıkları ziyaretten bahsederek, "Emre Belözoğlu, Volkan Bahçekapılı, Zuhal Hanım ve Rüya Hanım ile birlikte Seçil Hanım’ın odasına gittik. Emre Belözoğlu, bize 'Biz şikayet için gelmedik, anlamaya çalışıyoruz bu paralar hesabımızda var mı yok mu' dedi. Hesaplarda görünmediğini söyledik," şeklinde konuştu.

Elden Para Teslim Ettik:

Fatih Terim, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile gerçekleşen toplantıya değinen İzgi, "Arda Turan bize hocanın fonu dedi diye biz bu işe girdik, elden para teslim ettik. Fatih Bey’in 'Seçil benim kızım gibidir' dediği için güvendiklerini belirttiler. Ancak bankacılık sisteminde hiçbir kayıt yoktu," ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararları:

Mahkeme, Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca, Fatih Terim dahil tüm müştekilerin bir sonraki duruşmada hazır edilmesine, hazır olmadıkları takdirde zorla getirme çıkarılacağına karar verildi.

Tanık olarak dinlenmeleri talep edilen Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun, dosyaya ilişkin net bilgi sahipleri olmadığı gerekçesiyle talepleri reddedildi. Bankada çalışmayan tanıklar hakkında ise zorla getirme kararı verildi. Duruşma 20 Eylül tarihine ertelendi.