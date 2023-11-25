Seçil Erzan’ın Fatih Terim ile İlgili İfadesi Ne Oldu? Fatih Terim Fonu nedir?

Fatih Terim Fonu dolandırıcılığı davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Futbol dünyasından birçok ünlü ismin mağdur olduğu iddia edilen olayda, eski banka müdürü Seçil Erzan’ın Fatih Terim ile ilgili ifadesi ortaya çıktı. Erzan, savcılık sorgusunda Terim’den fon adı altında para almadığını, ancak finansal danışmanı olduğunu söyledi.





Seçil Erzan’ın Fatih Terim ile ilgili ifadesi ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fatih Terim Fonu adıyla bilinen dolandırıcılık olayında tutuklanan eski banka müdürü Seçil Erzan, 2 Mayıs 2023 tarihinde savcılık sorgusuna alındı. Erzan’a, aralarında Fatih Terim’in de bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 34 soru soruldu. Sorulardan biri de Fatih Terim ile ilgiliydi. Erzan, Fatih Terim’den fon sebebiyle para almadığını, ancak kendisinin finansal danışmanı olduğunu söyledi. Erzan, 2012 yılından itibaren Terim’in tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendiğini, hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadığını, eğer böyle bir iddia olursa her işlemi detaylı olarak açıklayabileceğini belirtti.

Fatih Terim Fonu nedir?

Fatih Terim Fonu, Seçil Erzan’ın, banka müşterilerine yüksek kar getirili özel ve güvenilir bir fon olduğunu söyleyerek para topladığı iddia edilen bir dolandırıcılık yöntemidir. Erzan, bu fonun Fatih Terim’in de yatırım yaptığı ve onayladığı bir fon olduğunu, ancak gizli tutulduğunu ileri sürerek, müşterilerin güvenini kazanmaya çalıştı. Ancak, bu fonun gerçekte var olmadığı, Erzan’ın paraları kendi hesabına aktardığı ve başka müşterilere ödeme yapmak için kullandığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılık davasında hangi ünlü isimler mağdur?

Dolandırıcılık davasında, aralarında futbol dünyasından birçok ünlü ismin de bulunduğu 18 kişi mağdur olarak yer alıyor. Bu isimler arasında, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, Musa Mert Çetin, Buse Terim, iş insanları B.Ç., A.Ç., A.K., A.Ö., A.Ş., A.Y., E.Ö. ve S.Ö. bulunuyor. Mağdurların toplam zararının yaklaşık 80 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Seçil Erzan kimdir?

Seçil Erzan, 1979 yılında Çorlu’da doğdu. Jeoloji mühendisi olan Erzan, 2001 yılında bankacılık sektörüne girdi. Çeşitli bankalarda şube müdürü olarak çalıştı. Son olarak Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinde müdür olarak görev yaptı. 2023 yılında, Fatih Terim Fonu adıyla bilinen dolandırıcılık olayı nedeniyle tutuklandı.

Fatih Terim Fonu dolandırıcılığı davası ne zaman başladı?

Fatih Terim Fonu dolandırıcılığı davası, 11 Nisan 2023 tarihinde, iki müşterinin şikayet dilekçesiyle başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Seçil Erzan ve 6 kişi hakkında dava açıldı. İlk duruşma 20 Kasım 2023 tarihinde yapıldı.