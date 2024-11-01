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Seçim Günü Duyguları: ABD'lilerin Endişesi ve Hayal Kırıklığı

ABD'de yapılan anket, seçmenlerin yüzde 70'inin seçim günü için 'endişeli' veya 'hayal kırıklığına uğramış' hissettiğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:18
Seçim Günü Duyguları: ABD'lilerin Endişesi ve Hayal Kırıklığı

ABD'lilerin Seçim Günü Üzerine Düşünceleri

Son yapılan bir anket, ABD'de yaşayan vatandaşların büyük bir kısmının başkanlık seçimleri hakkında hissettiklerini gözler önüne serdi. Araştırma, seçmenlerin %70'inin seçim günü için "endişeli" veya "hayal kırıklığına uğramış" hissettiğini ortaya koydu.

Araştırmanın Detayları

Associated Press-NORC Kamu Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen bu anket, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi seçmenlerin benzer duygular taşıdığını gösteriyor. Katılımcıların %70'i, seçim günü ile ilgili duygularını bu şekilde ifade etti.

Parti Temelli Duygular

Demokratların, Cumhuriyetçilere göre daha fazla endişe duyduğu belirtiliyor. Ankete katılan bağımsız seçmenler de, diğer partilerin destekçilerine kıyasla daha az endişeli, daha az ilgili ve daha az heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

Siyahi ve Latin Seçmenlerin Tutumu

Eski Başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris arasındaki yarış hakkında yapılan değerlendirmelerde, siyahi yetişkinlerin beyaz eşitleşenlere oranla daha fazla heyecan duyduğu, ancak kampanya hakkında daha az hayal kırıklığı ve endişe hissettiği görülüyor. Ayrıca, Latin kökenli seçmenlerin de beyaz seçmenlere kıyasla daha az hayal kırıklığı yaşadığı belirlenmiş durumda.

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