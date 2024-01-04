Seçim hazırlıkları hız kazanıyor: Seçmen listeleri askıya çıkıyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için seçmen listeleri bugün itibarıyla muhtarlıklarda ilan edilecek. Seçmenler, belediye başkanları ve muhtarları belirlemek için oy verecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerindeki yanlışlık veya eksiklikleri düzeltmek için uygulama kurallarını açıkladı.

Seçmen listeleri bugün itibarıyla muhtarlıklarda askıya çıkacak. Seçmenler, 17 Ocak'a kadar bilgilerini muhtarlıklarda bulunan listeleri inceleyerek kontrol edebilecek. Öğrenciler, eğitim gördükleri yerde oy kullanmak istedikleri takdirde, muhtarlık bölgesindeki kimlik veya adres bilgilerini güncellemeleri gerekecek.

Listelerde adı olmayan veya adres değiştiren seçmenler, nüfus müdürlüklerine başvurabilecek. Başvuru yapmak için, bir hizmet faturası veya kira kontratı göstermeleri gerekecek. Başka ilçeye kayıt yaptırmak isteyen seçmenler ise, elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmeleri şartıyla askı süresi boyunca başvuru yapabilecek.