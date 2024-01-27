Seçime katılan partilerin yerel seçim pusulasında yerleri belli oldu

Seçime katılacak partilerin oy pusulasındaki sıraları, kura ile belirleniyor. Seçim takvimine göre; YSK başkanının yönettiği kurada 36 parti yer alıyor. Bu partiler, seçime katılım şartlarını yerine getiriyor.

Belediye başkanı seçiminde oy pusulalarında "Siyasi Partiler" başlığı bulunacak. Bağımsız adaylar da varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" başlığı olacak. Pusulada partiler ve adayların ad ve soyadları, kura sonucuna göre soldan sağa doğru sıralanacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçime girmeye hak kazanan 36 siyasi partiden Yenilik Partisi'nin seçimlere katılma kararından vazgeçtiğini açıkladı. Yener, seçimlere katılacak partilerin sayısının 35 olduğunu bildirdi.

OY PUSULASINDA HANGİ PARTİ HANGİ SIRADA OLACAK?

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için siyasi partilerin oy pusulasındaki sıraları kura ile belirlendi. YSK başkanının yönettiği kurada 35 parti yer aldı. AK Parti pusulada 1., İYİ Parti 2., CHP 18., MHP 31. ve Vatan Partisi 35. sırada olacak.

Millet Partisi - 26

MHP - 31

HÜDA PAR - 20

Yeni Türkiye Partisi - 17

Gelecek Partisi - 16

Aydınlık Demokrasi Partisi - 30

DSP - 7

Adalet Birlik Partisi - 23

Emek Partisi - 19

Halkın Kurtuluş Partisi - 13

Güç Birliği Partisi - 25

Milli Yol Partisi - 27

Memleket Partisi - 5

AK Parti - 1

Yeniden Refah Partisi - 8

Zafer Partisi - 12

CHP - 18

Ocak Partisi - 22

Vatan Partisi - 35

Saadet Partisi - 34

Anavatan Partisi - 6

TİP - 32

Bağımsız Türkiye Partisi - 15

Anadolu Birliği Partisi - 11

Genç Parti - 29

Demokrat Parti - 24

Adalet Partisi - 28

DEVA - 33

İYİ Parti - 2

Büyük Birlik Partisi - 4

2024 YEREL SEÇİMLERE HANGİ PARTİLER KATILACAK?

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere katılmaya hak kazanan siyasi partilerin listesi ve oy pusulasındaki sıralamaları YSK tarafından duyuruldu. YSK'nın kararına göre, seçime katılma yeterliliği olan 36 siyasi partiden biri olan Yenilik Partisi, seçimlere girmeyeceğini bildirdi. Ayrıca Büyük Türkiye Partisi'nin ismi Ocak Partisi olarak değişti. Bu durumda, seçimlere girecek siyasi parti sayısı 35'e düştü.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere girecek 35 siyasi partinin oy pusulasındaki sıralaması, bugün itibari ile YSK'da çekilen kura ile tespit edildi. Kura çekimi sonucunda, oy pusulasında en üstte Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), en altta ise Zafer Partisi yer alacak.