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  3. Seçimlerden önce TOGG'u öneriyordu! O isim TOGG yerine Tesla aldı: Nedenini açıkladı

Seçimlerden önce TOGG'u öneriyordu! O isim TOGG yerine Tesla aldı: Nedenini açıkladı

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Seçimlerden önce TOGG'u öneriyordu! O isim TOGG yerine Tesla aldı: Nedenini açıkladı
Hakkı Alkan eleştiri yağmuruna tutuldu! Seçimden önce TOGG'u övmekle bitiremeyen Alkan'ın Tesla satın alması tepki çekti.

Hakkı Alkan, bir dijital yayıncıdır ve teknoloji konularında yayınlar yapmaktadır. Geçtiğimiz aylarda, Türkiye'nin yerli otomobili olan TOGG'a yönelik övgü dolu bir video çekmiş ve gelişmeleri takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak sonrasında, Hakkı Alkan'ın TOGG yerine Tesla Model Y adlı bir araç satın aldığı ortaya çıktı. Bu durum bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi ve Hakkı Alkan'a TOGG yerine neden Tesla aldığı soruldu.

hakkı alkan

Hakkı Alkan, bu eleştirilere cevap olarak açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda, 16 Mart'ta TOGG T10X için ön sipariş çekilişine katıldığını ancak çıkmadığını belirtti. Bunun üzerine 4 Nisan'da Tesla siparişi verdiğini ve 23 Haziran'da Tesla Model Y'yi teslim aldığını duyurdu. Bu şekilde, neden TOGG yerine Tesla Model Y satın aldığına dair açıklık getirmiş oldu.

Hakkı Alkan'ın paylaşımında ayrıca "Elektrikli otomobiller, bizim işimiz ve geleceğimiz" ifadesi de yer almaktadır. Bu da Alkan'ın elektrikli araçların önemine vurgu yaparak, tercihini Tesla'dan yana kullanmasının sebebini açıkladığını göstermektedir.

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