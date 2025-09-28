Seçkin Beyefendiler Sürüşü: Ankara-Sivrihisar'da 50 Klasik Otomobille Prostat Kanseri Farkındalığı

Ankara'dan Sivrihisar'a düzenlenen 'Seçkin Beyefendiler Sürüşü'nde yaklaşık 50 klasik otomobil, Riders and Brothers öncülüğünde prostat kanseri farkındalığı için konvoy yaptı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:07
Seçkin Beyefendiler Sürüşü Ankara'dan Sivrihisar'a Gerçekleşti

Klasik otomobil tutkunları, erkek sağlığına dikkat çekmek ve prostat kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Seçkin Beyefendiler Sürüşü'nde buluştu. Etkinlik, Ankara'dan başlayıp Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sona erdi.

Etkinlik ve Amaç

Organizasyonu üstlenen klasik otomobil kulübü Riders and Brothers öncülüğünde gerçekleşen sürüşte 50'ye yakın klasik otomobil yer aldı. Katılımcılar dönem tarzlarına uygun şık kıyafetleriyle dikkati çekerken, etkinliğin temel amacı erkek sağlığına ve prostat kanserine dikkat çekmek oldu.

Organizasyon ve Katılımcı Kuralları

Riders and Brothers üyesi Akın Alsancak, etkinliğin dünya genelinde 64 ülke ve 205 şehir'de organize edildiğini belirtti. Alsancak, etkinliğin Ankara ayağını kulübün üstlendiğini ve şu bilgileri verdi: 'Yaklaşık 50 araçla Ankara'dan başlayıp Sivrihisar'a kadar bir sürüş yapacağız. 'Seçkin Beyefendiler' dediğimiz için katılımcıların araçlara uygun şık giyimler tercih etmesi ve 40 yaş üstü araçlarla katılması gibi zorunlulukları olan bir organizasyon.'

Sürüş Rotası ve Program

Konvoy, Ankara'nın Etimesgut ilçesinden hareket etti. Alsancak, sürüş güzergahına ilişkin, 'Sürüşümüzde konvoy halinde ilerliyoruz. Kurallara uyma açısından özverili davranmamız gerekiyor. Polatlı'da müze gezisi yapacağız. Orada etkinliğimiz olacak ardından, Sivrihisar'da güzel bir etkinlik ve dönüş yoluyla sürüşü tamamlayacağız. Çok heyecanlıyız, çok güzel bir sürüş olmasını ve bunu tüm dünyanın duymasını amaçlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Katılımcıların Görüşleri

Alparslan Saygılı, eşi ve oğlu ile etkinliğe katıldığını, 2010'dan beri kulübün üyesi olduğunu ve 1967 model otomobiliyle sürüşe katılacağını söyledi. Saygılı, 'Gerçekten güzel bir amaç için güzel kıyafet ve arabalarla yapılan bir etkinlik. Bu tarz etkinliklerin hepsini ailemle yapmaya çalışıyorum.' dedi.

Nazlı Özel, nişanlısıyla sürüşte yer aldığını belirterek, 'Etkinliğe uzun süredir hazırlanıyoruz. Saatim ve eldivenlerim babaanneme ait. Olabildiğince eski dönemlere uygun giyinmeye çalıştık.' ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Ekin Özel ise babasının etkisiyle çocukluğundan beri klasik otomobillere ilgi duyduğunu söyleyerek, 'Bu etkinliğe 3 aydır hazırlanıyoruz, giyimimiz için çok uğraştık. Klasik otomobillerle, eski şarkılarla ve bu giysilerle sanki o dönemlere gidiyor gibi hissediyoruz. Sürüş için çok heyecanlıyız.' dedi.

Etkinlik boyunca katılımcıların farkındalık oluşturma çabaları ve yaptıkları bağışlar ön plandaydı.

Klasik otomobil kulübü "Riders and Brothers" tarafından düzenlenen, prostat kanserine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla Ankara'dan başlayıp Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sona eren "Seçkin Beyefendiler Sürüşü" (The Distinguished Gentleman's Drive) klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi.

