Seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı: Oy kullanılacak sandıklar belli oldu!

31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimler için seçmen sorgulama işlemleri yoğunlaştı. Seçmenler, hangi sandıkta oy kullanacaklarını ve seçmen kağıtlarının ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. Bunun için yeni bir gelişme yaşandı.

Yapılan son açıklamaya göre seçmen sorgulama işlemi YSK’nin web sitesinden yapılabiliyor. Seçmenler, YSK’nin www.ysk.gov.tr adresine girerek, bina bazında hazırlanan seçmen listelerini de inceleyebiliyor.

SEÇMEN KAĞIDA OLMADAN OY VERİLİYOR MU?

Seçmen bilgi kâğıdı olmadan da oy vermek mümkün. Seçmen bilgi kâğıdı getirmeyenler, hangi sandıkta oy kullanacaklarını e-Devlet, YSK’nin web sitesi, mobil uygulaması veya çağrı merkezinden sorgulayıp oyunu atabilecek.