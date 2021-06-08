Sedat Peker videolarına erişim engeli gelecek mi?

Yurt dışında bulunan Sedat Peker’in Youtube üzerinden yayınladığı videolar milyonlarca kişi tarafından izlendi. Tartışma yaratan bu videoların kaldırılması için BTK’nın başvuruda bulunduğu öğrenildi. Vatandaşlar ise bu videolara erişim engelinin gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Sedat Peker’in yayınladığı 4. video’nun ardından mahkemeye başvuran BTK, içeriklerin kaldırılması talebinde bulundu. Ancak Youtube videoların kaldırılması ile ilgili olumlu bir dönüşte bulunmadı. Konu üzerine araştıma yapan İsmail Saymaz bugün köşesinde erişim engeline dair şunları belirtti:

"Mahkeme, 5651 Sayılı Intenet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesinden hüküm verdi.Bu maddede şöyle deniyor:

“Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunması sebeplerinden…”

BTK, her hafta aynı kararı aldırarak, YouTube'a başvuruyor. Ancak YouTube, Peker videolarını kaldırmayı aklının ucundan bile geçirmiyor."

Sedat Peker “Savunma yaptım” demişti.

Peker geçtiğimiz günlerde yayın yasağına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Sosyal medya yetkilileri paylaştığı içerikler konusunda kendisinden savunma aldığını belirtmişti. Sedat Peker:

"Bazı arkadaşlar hesaplarıma yasak neden getirilmedi diye soruyorlar. Mahkeme kararı olmasına rağmen Twitter, Instagram, Youtube yetkilileri savunmamızı istediler. Yaptıkları incelemede videoları engellememe kararı aldılar." sözlerini kullanmıştı.

