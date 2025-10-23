Sedef Güler Davası İstanbul'da: Büyükçekmece'deki Cinayet Duruşması Sürüyor

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, İstanbul Büyükçekmece'de halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde ölü bulunan Sedef Güler olayına ilişkin yargılama devam etti.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Baykara ve Yavuz Güngör katıldı. Maktulün annesi Gülizar Sezer, ablası Sevda Güler, taraf avukatları ve KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı da salonda hazır bulundu.

Ailenin talepleri ve sanık beyanları

Anne Gülizar Sezer, duruşmada önemli bulgulara dikkat çekti. Sezer, maktulün tırnaklarında biri erkek, biri kadına ait 2 DNA bulunduğunu, ancak bu kişilerin henüz tespit edilmediğini belirterek "Tespit edilsin istiyorum." dedi. Ayrıca kızının cep telefonunun imha edildiğinin söylendiğini, ancak sanık Fırat Baykara'nın polislere telefonun yerini gösterdiğini iddia ettiğini, buna rağmen telefonun bulunamadığını ifade ederek "Bulunsun istiyorum." diye konuştu.

Sanık Fırat Baykara suçlamaları reddetti. Baykara, Sedef Güler ve ailesini tanımadığını savunarak cinayetle bir bağının bulunmadığını öne sürdü. Sanık Yavuz Güngör ise 17 sene cezaevinde kaldığını belirterek, Güler'in "eceli geldiği için öldüğü" iddiasında bulundu; "Ben suçlanma korkusuyla denize attım, hatam budur, başka bir suçum yoktur." şeklinde beyanda bulundu.

Mahkeme kararı ve duruşma ertelemesi

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına hükmetti ve duruşmayı erteledi.

KADEM'den açıklama

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan KADEM avukatı Sinem Ermiş, davanın takipçisi olacaklarını vurguladı. Ermiş, kadınların yaşam hakkının korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek adalet talep ettiklerini ifade etti: "Adalet istiyoruz. Sedef Güler için adalet, tüm kadınlar için adalet."

İddianameden öne çıkanlar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Haziran 2024'te Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi Gülcemal Sosyal Tesisleri önündeki balıkçı barınağı mevkiinde yapılan incelemede; elleri koli bandıyla, ayakları zincirle bağlanan maktulün cesedinin sarıldığı halının çuval ve perde parçalarıyla çevrildiği belirtildi.

İddianamede, maktulden alınan parmak iziyle cesedin Sinem Güler'e ait olduğunun kaydedildiği, sarılı halının sahibinin etiketteki yıkama fabrikası aracılığıyla Z.E'ye ait olduğunun anlaşıldığı, emlak işiyle uğraşan bu kişinin halının bulunduğu daireyi sanık Fırat Baykara'ya kiraladığı bilgisine yer verildi.

Kamera görüntülerine göre, 4 Temmuz 2024'te siteye giren Yavuz Güngör'ün ardından Onur Özbey'in Güler'i adrese getirdiği, maktulle tartışma yaşandığı, 5 Temmuz 2024'te Güngör ile Güler'in siteden ayrılıp Baykara'nın evine gittikleri ve kısa süre sonra Baykara'nın eve geldiği kaydedildi.

İddianamede sanıkların, nedeni tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Güler'i öldürdükleri ve cesedi yok etmek için plan yaptıkları ileri sürüldü. Sanıkların 6 Temmuz 2024'te tekrar buluşarak cesedi Mimar Sinan Köprüsü civarına atmaya karar verdikleri, valiz, zincir ve ağırlık aldıkları belirtildi.

Firari olarak aranan sanık Yavuz Güngör'ün, sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık aracılığıyla Yunanistan'a gönderildiği ancak daha sonra ülkeye iadesinin sağlandığı bildirildi.

İddianamede, sanıklar Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

