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Sednaya Hapishanesi Eski Mahkumu Belgelerin Korunmasını İstiyor

Eski mahkum Riyad Avlar, Sednaya Hapishanesi'ndeki belgelerin korunmasını ve sorumluların hesap vermesini talep ediyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:46
Sednaya Hapishanesi Eski Mahkumu Belgelerin Korunmasını İstiyor

Sednaya Hapishanesinin Eski Mahkumları Sorumluların Hesap Vermesi İçin Belgelerin Korunmasını Talep Ediyor

Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde yaşanan hak ihlallerini gündeme getiren Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneği kurucularından Riyad Avlar, hapishaneden çıkarılan belgelerin saklanmamasıyla suç işleyenlerin hesap vermesi sürecine zarar verildiğini vurguladı. Avlar, bu konuda AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu.

Uzun Yıllar Süren Tutukluluk Süreci

21 yıl hapiste kalan Riyad Avlar, “Suriye'deki hapishanelerde sağ kurtulan biriyim. 15 yıl zorla kaybedildim” diyerek yaşadığı zorlukları anlattı. Kendisine yöneltilen casusluk suçlamasını, mektubunun Suriye istihbaratının eline geçmesi sonucu öğrendiğini ifade etti. Avlar, Sednaya Hapishanesi'nde sistematik işkence ve hak ihlallerinin var olduğunu, 2011'den sonra bu durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Hapishane Koşulları ve Ölümler

2008’deki cezaevi koşullarını aktaran Avlar, “Mahkumların kapılarını Suriye halkının açması beni mutlu etti. Biz de devrimcilerin bizi kurtarmasını hayal ediyorduk” diyerek umut dolu bir bakış açısı sergiledi. 2016 yılında serbest bırakıldığını kaydeden Avlar, kayıp yakınlarının Sednaya'dan haber arayışlarının acı verici olduğunu ifade etti.

Belgelerin Önemi

Önemli belgelerin kaybolduğuna dikkat çeken Avlar, hapishanede tutulan kayıtların, mahkeme kayıtlarından daha değerli olduğunu; bu kayıtların tutukluların akıbetini ortaya koyduğunu belirtti. Avlar, “Bölgeyi kontrol edenlerin durumu organize etmesi gerekirdi”

Uluslararası Raporlar ve İşkence

Sednaya Askeri Hapishanesinin, Suriye’nin Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 2011'deki olaylardan sonra sistematik işkencelerin merkezi haline geldiği uluslararası kuruluşların raporlarında yer alıyor. Raporlar, yargısız infazların yapıldığı, mahkumların insanlık dışı koşullarda tutulduğu ve defalarca işkenceye maruz kaldığını ortaya koyuyor. Uluslararası Af Örgütü, bu ihlallerin insanlığa karşı suç teşkil ettiğini bildirdi.

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