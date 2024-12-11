Sednaya Hapishanesi Eski Mahkumu Belgelerin Korunmasını İstiyor

Sednaya Hapishanesinin Eski Mahkumları Sorumluların Hesap Vermesi İçin Belgelerin Korunmasını Talep Ediyor

Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde yaşanan hak ihlallerini gündeme getiren Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneği kurucularından Riyad Avlar, hapishaneden çıkarılan belgelerin saklanmamasıyla suç işleyenlerin hesap vermesi sürecine zarar verildiğini vurguladı. Avlar, bu konuda AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu.

Uzun Yıllar Süren Tutukluluk Süreci

21 yıl hapiste kalan Riyad Avlar, “Suriye'deki hapishanelerde sağ kurtulan biriyim. 15 yıl zorla kaybedildim” diyerek yaşadığı zorlukları anlattı. Kendisine yöneltilen casusluk suçlamasını, mektubunun Suriye istihbaratının eline geçmesi sonucu öğrendiğini ifade etti. Avlar, Sednaya Hapishanesi'nde sistematik işkence ve hak ihlallerinin var olduğunu, 2011'den sonra bu durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Hapishane Koşulları ve Ölümler

2008’deki cezaevi koşullarını aktaran Avlar, “Mahkumların kapılarını Suriye halkının açması beni mutlu etti. Biz de devrimcilerin bizi kurtarmasını hayal ediyorduk” diyerek umut dolu bir bakış açısı sergiledi. 2016 yılında serbest bırakıldığını kaydeden Avlar, kayıp yakınlarının Sednaya'dan haber arayışlarının acı verici olduğunu ifade etti.

Belgelerin Önemi