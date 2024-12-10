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Sednaya Hapishanesi'nde Gizli Bölme İddiaları Çürütüldü

Sednaya Hapishanesi'nde yapılan araştırmalarda gizli hücre ya da bodrum bulunmadığını açıklandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:59
Sednaya Hapishanesi'nde Gizli Bölme İddiaları Çürütüldü

Gizli Alan İddialarına Son Nokta

Suriye'de devrilen rejimin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde yürütülen araştırmaların sonuçları açıklandı. Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması grubu, arama çalışmalarının sona erdiğini ve cezaevinde gizli alanlara dair hiçbir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Araştırmanın Detayları

Açıklamada, uzman ekiplerin hapishanenin tüm bölümleri, bodrumları, avluları ve çevresindeki alanlarda kapsamlı arama yaptığı bilgisi verildi. Tugay, "Yapılan aramada tesis içerisinde açılmamış ya da gizli herhangi bir alan tespit edilmemiştir." şeklinde vurguladı.

Gizli Hücreler Hakkında Bilgi Yok

Ayrıca, araştırmaların cezaevinin yerleşim planını bilen kişilerin yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi. "Keşfedilmemiş gizli hücreler veya bodrumlara dair herhangi bir kanıt bulunamadı." ifadesi, yapılan çalışmaların kapsamını net bir şekilde ortaya koydu.

Bu sonuç, Suriye'deki insan hakları ihlalleri konusunda yürütülen tartışmalarda önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

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