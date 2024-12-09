Sednaya Hapishanesi'nde Gizli Bölmeler Araştırılıyor

Anadolu Ajansı, Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde gizli bölmelerin araştırıldığını görüntüledi.

İşlemlerin detayları ortaya çıktıkça, bazı tutsakların güvenlik kameralarında açıkça göründüğü halde, ulaşılan bölgelerde bulunamaması dikkat çekiyor. Bu durum, gizli bölmelerin derinliklerinde başka tutsakların olabileceği yönünde endişeleri artırıyor.

Hayatta kalan tanıkların ifadeleri ve yürütülen araştırmalar, Sednaya'nın karanlık geçmişini aydınlatmayı hedefliyor. İşkence ve insan hakları ihlalleriyle dolu bu mekan, uluslararası soruşturma ve gözlemcilerin dikkatini çekiyor.

Bu süreçte, gizli bölmelerin varlığı üzerinde durulması, hem adalet arayışı hem de bu suçların açığa çıkarılması açısından büyük önem taşıyor.

AA, Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi görüntüledi.

AA, Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi görüntüledi.