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  3. Şehidimiz var! MSB duyurdu: Van'da bir askerimiz şehit oldu

Şehidimiz var! MSB duyurdu: Van'da bir askerimiz şehit oldu

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Şehidimiz var! MSB duyurdu: Van'da bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından kötü haber geldi. Van'da çıkan silahlı kazası sonucunda bir şehit haberi geldi. Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın şehit olduğu bilgisi verildi.

Bakanlıktan gelen yazılı açıklama üzerine Özalp, Van'da 24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. MSB Yaşar Güler, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Güler, şehit asker için bakanlığa ait olan internet hesabı üzerinden taziye mesajını paylaştı.

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