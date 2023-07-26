Şehidimiz var! MSB duyurdu: Van'da bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından kötü haber geldi. Van'da çıkan silahlı kazası sonucunda bir şehit haberi geldi. Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın şehit olduğu bilgisi verildi.