Şehit Astsubay Burak İbbiği İçin Baba Ocağında Helallik Alındı

Şehit Astsubay Burak İbbiği İçin Baba Ocağında Helallik

Törenler ve memlekete uğurlama

Azerbaycan'dan kalkış yapan kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği ile diğer şehitler için Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığında devlet töreni düzenlendi.

Devlet töreninin ardından Şehit Burak İbbiği'nin naaşı, Ankara'dan uçakla Merzifon 5. Ana Jet Üssü'ne getirildi. Burada yapılan askeri törenin sonrasında naaş, konvoy eşliğinde memleketi Çorum'a bağlı Yaydiğin köyü'ne ulaştırıldı.

Baba ocağında helallik ve vedâ

Yaydiğin köyünde Şehit İbbiği'nin naaşı, babası Rüştü, annesi Gül, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Baba evinde gözyaşları arasında helallik alındı.

Alınan helalliğin ardından Şehit Burak İbbiği'nin naaşı tekrar Çorum'a gönderildi. Cenaze, Cuma namazına müteakip Akşemsettin Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı, milletimize sabır diliyoruz.

AZERBAYCAN'DAN KALKIN YAPAN KARGO UÇAĞININ GÜRCİSTAN’DA DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BURAK İBBİĞİ'NİN NAAŞI, MEMLEKETİ ÇORUM'A GETİRİLEREK BABA OCAĞINDAN HELALLİK ALINDI.