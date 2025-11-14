Şehit Astsubay Burak İbbiği İçin Baba Ocağında Helallik Alındı

Azerbaycan'dan dönen kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Burak İbbiği'nin naaşı Çorum'a getirilip baba ocağında helallik alındı; cenaze Çorum'da defnedilecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:53
Şehit Astsubay Burak İbbiği İçin Baba Ocağında Helallik Alındı

Şehit Astsubay Burak İbbiği İçin Baba Ocağında Helallik

Törenler ve memlekete uğurlama

Azerbaycan'dan kalkış yapan kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği ile diğer şehitler için Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığında devlet töreni düzenlendi.

Devlet töreninin ardından Şehit Burak İbbiği'nin naaşı, Ankara'dan uçakla Merzifon 5. Ana Jet Üssü'ne getirildi. Burada yapılan askeri törenin sonrasında naaş, konvoy eşliğinde memleketi Çorum'a bağlı Yaydiğin köyü'ne ulaştırıldı.

Baba ocağında helallik ve vedâ

Yaydiğin köyünde Şehit İbbiği'nin naaşı, babası Rüştü, annesi Gül, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Baba evinde gözyaşları arasında helallik alındı.

Alınan helalliğin ardından Şehit Burak İbbiği'nin naaşı tekrar Çorum'a gönderildi. Cenaze, Cuma namazına müteakip Akşemsettin Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı, milletimize sabır diliyoruz.

AZERBAYCAN'DAN KALKIN YAPAN KARGO UÇAĞININ GÜRCİSTAN’DA DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA UÇAK BAKIM...

AZERBAYCAN'DAN KALKIN YAPAN KARGO UÇAĞININ GÜRCİSTAN’DA DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BURAK İBBİĞİ'NİN NAAŞI, MEMLEKETİ ÇORUM'A GETİRİLEREK BABA OCAĞINDAN HELALLİK ALINDI.

AZERBAYCAN'DAN KALKIN YAPAN KARGO UÇAĞININ GÜRCİSTAN’DA DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA UÇAK BAKIM...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Bandırma'da hayvan ithalatı yargıya taşındı: Spiridon-II'deki 138 hayvanın 'uygunsuz' kararı dava konusu
6
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
7
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı