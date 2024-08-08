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Şehit Astsubay Habip Murat Alp Memleketinde Uğurlandı

Kırşehir'de, şehit Piyade Astsubay Habip Murat Alp için cenaze töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:14
Şehit Astsubay Habip Murat Alp Memleketinde Uğurlandı

Şehit Astsubay Habip Murat Alp'in Cenaze Töreni

Pençe-Kilit Harekatı sırasında uğradığı saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni ve Defin İşlemi

Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen resmi törenin ardından, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Kırşehir'ye getirildi.

Çiçekdağı Fatih Camisi bahçesinde yapılan tören, yoğun katılımla gerçekleşti. Öğle namazı sonrası Alp'in naaşı, Çiçekdağı Bağlarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Katılanlar

Törene, şehidin ailesi, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, milletvekilleri Necmettin Erkan, Metin İlhan, Süleyman Şahan, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ve birçok vatandaş katıldı.

Şehidin Ailesi Hakkında Bilgiler

Şehit Alp'in bekâr olduğu ve babası Ömer Alp'in 2020 yılında vefat ettiği öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

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