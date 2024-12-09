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Şehit Astsubay Taha Nergiz'in Ailesine Acı Haber Ulaştı

Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Taha Nergiz'in acı haberi, Erzurum'daki ailesine verildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 18:07
Şehit Astsubay Taha Nergiz'in Ailesine Acı Haber Ulaştı

Şehit Astsubay Taha Nergiz'in Ailesine Şehadet Haberi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in şehadet haberi, acılı ailesine ulaştırıldı. Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan Nergiz Ailesi, oğullarının 23 yaşında şehit olduğunu öğrenince derin bir üzüntüye boğuldular.

Acı Haberin Ulaşması

Şehit Nergiz'in annesi Zübeyde ve babası Ahmet Nergiz'e bu acı haber, yetkililer tarafından duyuruldu. Şehadet haberinin alınmasının ardından, yakın akrabalar ve komşular, ailelerine destek olmak amacıyla eve geldi. Şehit Nergiz'in bekar olduğu ve 3 kardeşi bulunduğu bilgisi de öğrenildi.

Talihsiz Kaza

Bugün sabah saatlerinde Isparta'nın Keçiborlu ilçesi'nde düşen askeri helikopterde toplamda 6 asker şehit oldu. Ülke genelinde büyük bir yas ve hüzün yaşanırken, kahraman askerlerimizin özverisi bir kez daha hatırlanmış oldu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha...

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in şehadet haberi, Erzurum'daki ailesine ulaştırıldı.

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