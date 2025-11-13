Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un Babası: 'Şehit babası oldum ne mutlu bana'

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 kazasında Samsunlu astsubay şehit oldu

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağında bulunan askerler arasında yer alan Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32) şehit oldu.

Şehidin naaşının yarın 11.00'de Samsun Çarşamba Havalimanına getirilmesi bekleniyor. Cenaze töreni, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yapılacak.

Şehidin babası İsa Altıok, yarınki cenaze töreni öncesi sosyal medya hesabından oğluyla bir fotoğraf paylaşarak Şehit babası oldum ne mutlu bana ifadelerini kullandı.

Cenaze namazı, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Mimar Sinan Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak. Ardından şehit Altıok’un cenazesi Ovabaşı Mezarlığında toprağa verilecek.

C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ EMRE ALTIOK’UN BABASI İSA ALTIOK, "ŞEHİT BABASI OLDUM NE MUTLU BANA" SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI.