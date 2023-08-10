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Şehit Aybüke öğretmenin hayatı beyaz perdeye taşınıyor! Kimin canlandıracağını öğrenenler şok geçirdi

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Şehit Aybüke öğretmenin hayatı beyaz perdeye taşınıyor! Kimin canlandıracağını öğrenenler şok geçirdi
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayatı, sinema filmi olacak! Bakın Aybüke öğretmeni kim canlandıracak... İşte detaylar...

PKK teröristlerinin 2017 yılında gerçekleştirdiği saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Aybüke Yalçın'ın olağanüstü hayatı, beyazperdeye taşınıyor. "Aybüke" adını taşıyacak olan bu dokunaklı filmde başrolü üstlenen yetenekli oyuncu Nihayet Yalçın, Aybüke öğretmenin vefakâr karakterine hayat verecek. Aybüke'nin masum çocukluk yılları ise Aysima Zeynep Erişir tarafından canlandırılacak.

aybüke öğretmen

Film, Bee Yapım ve TRT işbirliğiyle gerçekleşecek ve yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturacak. Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın karakterine ise deneyimli oyuncu Caner Kurtaran hayat katacak. Çekimlerin 12 Ağustos'ta Ankara Haymana'da başlaması planlanıyor.

Aybüke öğretmenin kısa ancak etkileyici yaşam hikayesi, seyircilere onun fedakârlığını, öğrencilere duyduğu derin sevgiyi ve vatanına olan bağlılığını yansıtacak. Filmde ayrıca, Aybüke'nin hayatına dokunan önemli karakterler de kendilerine yer bulacak. "Ragıp Baba" rolünü Turgay Tanülkü, "Kaymakam" karakterini Engin Hepileri, "Fırıncı Numan" karakterini Necip Karakaya, ve diğer karakterleri ise geniş bir oyuncu kadrosu canlandıracak.

aybüke öğretmen

Aybüke Yalçın, 1994 yılında Çorum'da doğmuş ve 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atanmıştı. Teröristlerin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına düzenlediği saldırı sonrasında hayatını kaybeden Aybüke öğretmen, vatanına olan bağlılığı ve öğrencilere duyduğu sevgi ile her zaman hatırlanacak bir kahraman olarak anılacak.

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