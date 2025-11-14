Şehit Babası 'Beni Devlet Bahçeli’ye Götürün' Dedi — MHP Tekirdağ İl Başkanı'na Sarıldı

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut’un babası Ünal Aykut, Muratlı ilçesindeki taziye ziyaretinde duygusal anlar yaşadı.

Taziye Ziyareti

Ziyarette bulunan MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarılan Ünal Aykut, gözyaşları içinde "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" diyerek duygularını dile getirdi.

MHP'den Mesaj

Süleyman Fethi Şirin, taziye sırasında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin size çok selamı var. İstediğiniz her an sizi yanına bekliyor. Şehidimizin kıymetli ailesi bizim baş tacımızdır. Ünal amcamızın bu isteğini büyük bir onurla ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN VE 20 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU ASKERİ KARGO UÇAĞINDA HAYATINI KAYBEDEN TEKİRDAĞLI ŞEHİT HAVA ASTSUBAY İLKER AYKUT'UN BABASI ÜNAL AYKUT, MHP TEKİRDAĞ İL BAŞKANI SÜLEYMAN FETHİ ŞİRİN'NE SARILIP 'BENİ DEVLET BAHÇELİ'YE GÖTÜRÜN' DEDİ.