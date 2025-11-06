Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz İçin Pozantı’da Mevlit Okundu

Pozantı’da, 5 Kasım 2024’te İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı’ndaki kazada şehit düşen Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için mevlit okutuldu.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:18
Adana’nın Pozantı ilçesinde anma programı düzenlendi

Adana’nın Pozantı ilçesinde Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için mevlit okutuldu.

5 Kasım 2024’te İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı’nda eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Öz için düzenlenen program Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Programda Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

